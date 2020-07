Espectáculo teatralizado acerca al gran público la vida y la obra de Mahler

Barcelona, 17 jul (EFE).- El Palau de la Música acercará al gran público los próximos días 22 y 23 la vida y la obra del compositor Gustav Mahler con el espectáculo teatralizado "¡Maravilloso Mahler!", que contará con la participación del divulgador Ramon Gener y que forma parte de la programación del festival Grec.

En la presentación del espectáculo este viernes, el director musical, Pedro Pardo, ha explicado que "se tiene habitualmente la imagen del gran Mahler, el de las grandes sinfonías, y el reto es explicar su música y su vida con pocos intérpretes sobre el escenario, a lo que ayuda la potencia del órgano del Palau".

En ese escenario estarán Germán de la Riva (barítono, percusión); Nerea de Miguel (mezzosoprano, violonchelo, percusión); Mireia Vila (violín, percusión, voz); Laura Díaz (oboe, percusión, voz); Sergi Marquillas (trompeta, voz); Rafael Planelles (trompa, percusión, voz); Jeremy Friedman (carillón, timbales, batería, pequeñas percusiones, voz) y el propio Pardo (piano, ukelele, voz).

Pardo ha subrayado que "es una lástima que Mahler sea un compositor que dé miedo, porque en realidad es como un Beethoven del siglo XXI, y si Beethoven es rock and roll, Mahler es heavy metal".

Las canciones de Mahler, compositor romántico y moderno, son el eje de este espectáculo, que tiene mucho de concierto, pero también de montaje teatral con elementos coreográficos, una propuesta donde la música está acompañada de sentimientos tan contradictorios como la vida misma: "La noche y el día, la luz y la oscuridad, el amanecer y el crepúsculo, todo forma parte de la existencia y de la música de Mahler", ha apuntado Pardo.

Francesc Abós, que se encarga de la dirección escénica y coreográfica, ha dicho en la presentación que se inspiró en los cuadros de Gustav Klimt.

Divulgador musical, creador y presentador de los programas de televisión "Òpera en texans", "This is opera" y "This is art", Ramon Gener realizará una breve introducción sobre la figura de Gustav Mahler antes del concierto.

Gener ha confesado que en su casa, donde eran más fanáticos de la ópera, "se escuchaba a Wagner, Verdi y Puccini, pero no a Mahler ni la música sinfónica", y ha destacado que en "¡Maravilloso Mahler!" "lo sorprendente es que los músicos cantan, bailan y tocan".

El espectador se trasladará a la Viena modernista de la Secesión y contemplará en este concierto especial las referencias a personajes como Alma Mahler, que fue esposa del compositor y que más tarde se casó con el escritor expresionista Franz Werfel y con el arquitecto Walter Gropius, fundador de la Bauhaus; también a los pintores Gustav Klimt y Oscar Kokoschka.

Algunos hechos de su vida se ven reflejados también en el espectáculo, como el éxito que tuvo como compositor, el sentirse exiliado como judío y como bohemio, el amor o cuando tuvo que hacer frente a las infidelidades de su esposa.

Se escucha a Mahler en estado puro, pero también a un Mahler con aires de salsa y algún fragmento acompañado del ukelele, siempre desde "un profundo respecto a la obra original", señala Pardo.

Este concierto teatralizado se tenía que estrenar el pasado 15 de marzo, pero la declaración del estado de alarma impidió las representaciones.

El viernes anterior a esa emergencia sanitaria el Palau aún pudo acoger el último ensayo, por lo que cuando el Grec planteó recuperar algún espectáculo para el festival estival barcelonés, el director general del auditorio modernista, Joan Oller, pensó en este montaje.