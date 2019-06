El estilo africano vuelve a conquistar a Eduardo Navarrete

El diseñador Eduardo Navarrete ha presentado en su segundo desfile un "fashion show", que ha tenido como protagonista la moda de baño con una colección cuya inspiración ha sido rescatada de su anterior desfile: el estilo africano.

La terraza del hotel ME Madrid ha sido el escenario del desfile en el que Navarrete ha presentado su trabajo y ha afirmado en una entrevista con Efe que "los estampados han sido repetidos de nuevo en esta colección" haciendo referencia a las piezas que han protagonizado su último trabajo.

Treinta son las prendas que componen la colección crucero llamada "The Culture Collective", entre las que destacan biquinis, bañadores, triquinis, "slippers", kimonos y vestidos, piezas que han ido acompañadas por maxi bolsos y una línea de sandalias diseñadas en colaboración con una marca de calzado español con origen en Alicante.

El estilo de la sabana africana no solo se ha impuesto en la confección de las prendas sino que también ha sido protagonista en los estampados tribales y en una amplia gama cromática.

"No he seguido ninguna tendencia actual, he plasmado mi estilo particular y he querido ser fiel a mi seña de identidad" cuenta el diseñador, quien reconoce que "nunca" incluiría en sus creaciones tendencias con las que no se sienta identificado, como el caso del color blanco.

Pese a considerarse esta la primera colección de baño del catalán, fue el año pasado cuando se estrenó en este sector, gracias a la venta de dos modelos exclusivos de bañadores. Fue su gran acogida lo que le ha impulsado a seguir en esta línea, asegurando que si sus expectativas se cumplen, no descarta crear nuevas colecciones.

"The Culture Collective" se presenta al mercado siguiendo el modelo internacional de ventas "see now buy now", por medio del cual las prendas saldrán a la venta en menos de 24 horas después del desfile. "Creo que es una colección muy comercial" ha asegurado.

El diseñador no estará presente en la próxima edición de Mercedes-Benz Fashion Week debido a que será en septiembre cuando lance su próxima colección cápsula, la antesala de un gran proyecto que verá la luz en enero de 2020.