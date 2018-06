Más de 80 estrenos de cine europeo en el VII Atlántida Filmfest

Más de 80 largometrajes europeos inéditos comercialmente en España podrán verse en la VII edición del Atlántida Filmfest, el festival de cine 'online' que organiza la plataforma Filmin y que se celebrará durante un mes a partir del 25 de junio.

Desde hace unos años el certamen compagina su vocación internauta con una sede física en Palma de Mallorca, donde a lo largo de la primera semana se llevarán a cabo proyecciones gratuitas en sedes como el castillo de Bellver, Es Baluard, Ses Voltes, Museo de Mallorca y Cine Ciutat.

Jaume Ripoll, director del festival y cofundador de Filmin, ha explicado hoy en rueda de prensa en Madrid que la programación de Atlántida se divide en ejes temáticos: Generación, Muros y fronteras, Memoria histórica, Política y Controversia e Identidad.

Muchos de los títulos seleccionados han pasado por los festivales más prestigiosos, desde Berlín a Sundance, Karlovy Vary, Valladolid, Venecia o Cannes.

"No hay sección oficial y paralelas porque no es un festival de premios para los directores, es un festival para el público", ha señalado, "porque o ampliamos el público que ve cine europeo o estamos muertos en diez años".

Desde que celebraron su primera edición en 2011, no han dejado de crecer, aunque el verdadero salto se produjo en 2016, al pasar de unos 30.000 a 120.000 espectadores, y el año pasado volvieron a crecer hasta los 150.000.

Un salto que, según Ripoll, se explica por varios factores: la apuesta por centrar el tema en Europa, contar con Palma de Mallorca como sede física complementaria y el crecimiento de la propia plataforma Filmin. "No es un secreto que el consumo de cine online ha crecido exponencialmente en los últimos dos años", ha dicho.

En la programación destacan títulos como "Holiday" de la sueca Isabella Eklöf, estrenada en Sundance con excelentes críticas, y que aborda el tema de la violencia machista a través de un triángulo amoroso en Croacia; o el documental danés "El gran misterio del cigarrillo europeo".

Esta última ha estado un año "parada" por la presión de la industria tabacalera, según ha explicado Ripoll, y trata uno de los casos de lobby más controvertidos de la UE que oculta la misteriosa muerte del funcionario Antonio Quatraro y la dimisión del comisario de Salud John Dalli.

"Ni jueza ni sumisa", que compitió en San Sebastián, "Daliborek, el youtuber nazi", o "El caso de Kurt Waldheim", el exsecretario general de la ONU que ocultó su pasado en las SS son otros títulos que prometen controversia.

También podrá verse la última película de Barbet Schoreder, "El venerable W.", la película coral "Histeria de Catalunya", una nueva incursión de Amos Gitai en el conflicto de Oriente Medio llamada "West of the Jordan River" o la película "definitiva" sobre Mayo del 68 "No intenso agora".

Ripoll ha destacado asimismo "Quiero lo eterno", dirigida por el cantante de Manos de Topo Miguel Ángel Blanca y que ha calificado como "la Naranja Mecánica de la generación trap"; la sueca "Sami Blood", ganadora del premio Lux de la UE; o la suiza "Diario de mi mente", dirigida por Ursula Meier y protagonizada por Fanny Ardant.

Esta película, que narra la relación que se establece entre un adolescente condenado por asesinato y su profesora de francés, se proyectará además en la reapertura de la antigua cárcel de Palma.

Otros nombres conocidos en la programación son Michael Winterbottom, con la película "On the road" que sigue a la banda británica de rock Wolf Alice en su gira; Ian McKellen, el mítico Gandalf de "El señor de los anillos", que cuenta en un documental su vida en primera persona, remontándose a su periodo de activismo en los 70 y sus conflictos a causa de su homosexualidad; o Nacho Vegas, protagonista de "Luz de agosto en Gijón".

El precio del abono del certamen online es de 15 euros, 5 euros para los socios de Filmin.