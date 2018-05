El estudio español SelgasCano busca iluminar Brujas con el sol mediterráneo

La piscina de llamativos colores rosa, naranja y amarillo que flota sobre un canal en Brujas contrasta con el habitual cielo gris de la ciudad: es el último proyecto del estudio de arquitectura español SelgasCano, que trae el sol y color español a la ciudad belga.

"Da como un aspecto tropical al sitio, más mediterráneo, que es un poco lo que queríamos traer porque esta es una ciudad muy de ladrillo", explica en una entrevista a Efe Lucía Cano, fundadora junto con el también arquitecto José Selgas del estudio SelgasCano.

"Tenía razón el director de la Trienal cuando decía que habíamos traído el sol a Brujas", añade Selgas.

El estudio español se presenta en la segunda edición de la Trienal de Arte y Arquitectura de Brujas -que decora la ciudad hasta el próximo 16 de septiembre- con una estructura de madera amarilla que reposa sobre unos flotadores y de la que nace un túnel plástico de color fluorescente que varía de color según la incidencia y penetración de los rayos del sol.

"Es un material textil plástico que nunca habíamos utilizado y creo que nadie había utilizado en el mundo de la arquitectura porque viene del mundo de los textiles", explica Selgas en relación a la "piel" del pabellón, que encontraron de forma casual en un viaje a Los Ángeles y que compone la estructura al ser tensada por hierros.

La experimentación a través de la investigación material es una de sus principales señas de identidad, algo que no siempre es fácil de conseguir.

Reconocen que en su caso, además del "entusiasmo" y "las ganas" con las que presentan esa intención de "búsqueda" de algo que no se ha hecho antes, tienen un truco que siempre funciona: la economía.

"Cuando tú le ofreces a un cliente algo a un precio y otra cosa que es la décima parte de ese precio, normalmente el cliente se vuelve más abierto a la investigación. Cuando le estás ofreciendo que se ahorre bastante dinero con esa investigación, en el fondo se abre a esa posibilidad de experimentación", precisó Selgas.

SelgasCano goza del "honor" que otorga el haber sido los primeros españoles elegidos para participar en la décimo quinta edición de la Serpentine Gallery Pavillion de Londres (2015), una prestigiosa galería de arte al aire libre situada en los Kensington Gardens (Hyde Park) que fue inaugurada en el año 2000 con una estructura diseñada por la Premio Pritzker de arquitectura Zaha Hadid.

Algo que supuso que les llamaran para "hacer más pabellones" en todo el mundo, pero que para ellos fue "un proyecto más", reconocen, aunque admiten que fue una "experiencia fantástica" por la envergadura del proyecto en sí mismo.

Otro de sus últimos proyectos se inauguró el verano pasado en la Fundación Martell, una de las bodegas de coñac más antiguas de Francia, en la que crearon una estructura con forma ondulada de un material traslúcido, hecho a partir de fibra de vidrio y poliéster, con cojines hinchables como asientos.

Pero también han trabajado en otros más "convencionales", como sus propias oficinas, una especie de túnel transparente emplazado debajo de los árboles en Madrid, el auditorio cartaginés "El B" o el centro para jóvenes la "Fábrica" en Mérida.

"Siempre intentamos experimentar, probar nuevos materiales, nuevas pruebas. Es verdad que en un edificio permanente estás más limitado, pero igualmente hay una posibilidad muy grande de investigación ahí", explicó Selgas.

Otra de sus claves es el uso del color, pieza fundamental en todas sus obras a través de colores muy vivos, incluido el pabellón de Brujas que utiliza una mezcla de colores creada a partir de la paleta de la ciudad.

"El color está ahí. Lo raro es que no lo uses, y lo raro es que no decidas un color, tienes que decidirlo sí o sí, o vas de negro, o vas de blanco, o vas de verde, o vas de amarillo", explica Selgas.

"Cada color tiene un significado, tienes distintas percepciones según el color; hay colores que te transmiten optimismo y eso a la gente le gusta", añade Cano sobre el uso de esas gamas tan llamativas que les han reportado "mucha conexión con la gente".