El exnarcotraficante Oubiña presenta una autobiografía en el pazo donde fue detenido

El exnarcotraficante Laureano Oubiña ha presentado hoy el libro autobiográfico "Toda la verdad", en el que narra sus memorias como contrabandista de tabaco y su relación con el comercio de drogas. Y lo ha hecho en el Pazo de Baión, donde fue detenido en 1995.

"Elegí este sitio porque me llevó 32 años a la cárcel; si no me hubiese metido ahí, no me pasaría lo que me ha pasado. Ha sido un robo judicial, mediático y político", ha declarado Oubiña acerca del Pazo de Baión, en el municipio pontevedrés de Vilanova de Arousa, que fue propiedad suya y posteriormente vendido por decisión judicial.

Ha afirmado que sus hijas continúan intentando que se les reconozca la propiedad parcial de este palacete que perteneció a él y a su esposa, Esther Lago, fallecida antes de ser juzgada, por lo que considera que la parte de su mujer debería ser para sus herederas, a pesar de que ha dicho que la considera "una finca maldita".

Oubiña, que se encuentra en libertad condicional tras cumplir veinte años de prisión por narcotráfico y blanqueo de capitales y que ha participado en un programa de rehabilitación y reinserción social, ha recordado que se dedicó negociar con hachís a partir de 1995, después de que lo echaran del palacete que dijo haber adquirido con dinero del "comercio" de tabaco.

"Me arrepiento de muchas cosas, pero en mis años me gustaba ser contrabandista, me aportaba adrenalina", aunque, paradójicamente, "terminas reventado: es el peor trabajo que hay", ha apuntado.

También se ha referido a Jose Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco, otro exnarcotraficante que ha calificado de "gran persona y amigo", pero ha aclarado que "hace muchos años que no hablo con él, desgraciadamente, aunque me gustaría".

En cuanto a los juicios que tiene pendientes, entre los que se encuentra una denuncia contra la popular serie de televisión "Fariña" sobre el narcotráfico en Galicia por una escena de cierto contenido erótico, o el contencioso con Carmen Avendaño, la mujer conocida por su lucha contra el narcotráfico en Galicia, Oubiña ha asegurado: "Ir a los juzgados me excita: es mi viagra".

Además, ha asegurado que no publica su libro por venganza: "Antes muerto que chivato". No obstante, ha señalado que "contrabandistas de verdad hubo pocos, oportunistas hay muchos. Los mayores narcotraficantes de España no están en la cárcel ni salen en los periódicos".

También ha manifestado que habrá una segunda parte de su biografía, que comenzó a elaborar en 1990 y ya está escrita. Lo único, que ha tenido que reducir algunas páginas del libro por cuestiones judiciales; justo hasta la fecha en la que finaliza su actual condena por blanqueo de dinero, el 2 de septiembre. "A partir de ahí, a calzón quitado", ha sentenciado Oubiña.