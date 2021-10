La experiencia de un animador español en “Qué pasaría si…?" de Marvel

Madrid, 6 oct (EFE).- A pesar de que el animador Ángel González, "Tote", ya era parte de la familia Marvel, pues había estado trabajando en la cinta "Guardianes de la Galaxia", su participación como director de animación en un capítulo de la serie "Qué pasaría si…?" ha superado todas sus expectativas: "Me siento orgulloso de formar parte de esto".

"Siempre es un placer trabajar para Marvel, tiene un nivel de calidad diferente al de otros proyectos. Además, lo afrontas de otra manera porque sabes que tiene muchos seguidores y eso ya es trabajar con seguro, e incluso el equipo trabaja con otros ojos sabiendo que es para ellos. Se hace más ameno y divertido. La experiencia ha sido maravillosa", cuenta a Efe en una entrevista.

Tote, quien tiene años de experiencia trabajando en cintas de animación como "Hotel Transylvania 2", "Angry Birds" o "Cigüeñas", forma parte del estudio Stellar Creative Lab (con sede en Canadá) y fue gracias a él como entró a formar parte de "Qué pasaría si…?" la ficción que explora las infinitas realidades paralelas del multiverso a través de divertidas hipótesis y que llega hoy al final de su primera temporada.

El madrileño ha sido director de animación del octavo episodio, el que más ha gustado a los seguidores. "La verdad que cuando empezamos a trabajar en el proyecto no sabíamos que iba a gustar tanto. Estoy muy contento de que el episodio en el que he tenido la oportunidad de estar como director de animación haya gustado tanto a los seguidores", señala sobre el éxito de su capítulo que llegó a ser tendencia varios días en Twitter.

En 2015 llegó a los cines "Vengadores: La era de Ultrón" y aunque fue un éxito de taquilla, no estuvo a la altura de las expectativas, sobre todo por la forma en que adaptaron a Ultrón, el villano que debía ser una verdadera amenaza para los superhéroes más fuertes del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Los "marvelitas" han tenido que esperar seis años para que Ultrón fuera el enemigo letal que todos esperaban que fuera. Y es que el episodio ocho de la serie "Qué pasaría si…?" ("What If…?") trajo de vuelta al robot asesino con consecuencias catastróficas para el universo en el que derrotó a Los Vengadores.

Tony Stark creaba a Ultrón con la Gema de la Mente. Sin embargo, este necesitaba un cuerpo físico, por lo que hacía uso de Visión. Natasha Romanoff (La Viuda Negra) y Clint Barton (Ojo de Halcón) buscaban por todos los medios destruir al robot asesino, mientras este estaba dispuesto a eliminar todos los universos.

Una de las características principales de la serie, por lo que destaca, es que la animación no está basada en los cómics, si no que los personajes cobran vida con el aspecto de sus intérpretes reales (quienes también ponen la voz original), cosa que, según señala Tote fue una de las cosas más difíciles de hacer.

"Es complejo por dos razones, la primera es que sabes el actor o actriz que está detrás de ese personaje y lo querido que es por los fans, así que no podíamos tener margen de error; y la segunda es lo mucho que tuvimos que estudiar e investigar cómo hablaba, actuaba y los gestos que hacía cada actor, para luego trasladarlo a la animación", explica.

Sin embargo, el director confiesa que tuvieron mucha ayuda por parte del equipo de Marvel, ya que les proporcionaba un montón de libros, acceso a las películas, fichas sobre los personajes, etc. para que pudieran "estudiar al milímetro" cada expresión facial y movimientos para luego plasmarlo en la animación.

La serie, compuesta por nueve capítulos -cuyo final de temporada llega este miércoles- destaca también por ser episodios autoconclusivos con narraciones independientes (menos los dos últimos que si tienen relación), cómo serían las historias de MCU si se contaran de otra forma o si sus personajes desempeñaran roles diferentes.

Por ejemplo, en el primer episodio Captain America no existe ni Steve Rogers (Chris Evans en las películas) es un superhéroe, ya que su lugar con el escudo en la mano y luchando contra los nazis en la II Guerra Mundial lo ocupa su pareja Peggy Carter (Hayley Atwell).

La serie ha tenido tanto éxito que hace unos días Kevin Feige, presidente de Marvel Studios confirmó que tendría una segunda temporada. Tote no ha querido desvelar si participará o no como director de esta nueva entrega, aunque por sus gestos y sonrisas, todo apunta a que sí: "No puedo confirmar nada porque es todo súper confidencial", indicaba entre risas.

Por Silvia García Herráez