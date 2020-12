Un experto cuenta 600 símbolos franquistas en Galicia: "Informar es fundamental"

A Coruña, 3 dic (EFE).- El sociólogo y activista Manuel Monge denuncia en su libro "Os restos do franquismo en Galiza" que la comunidad autónoma cuenta en sus calles e instituciones con más de 600 símbolos franquistas y ve necesario documentarlo, ya que "informar es fundamental".

"Hoy informar es una actividad revolucionaria. Sin información no puedes cambiar las cosas ni movilizarte", asegura en una entrevista con Efe Manuel Monge (Laguna del Duero, Valladolid, 1947), quien lamenta que "hay mucho desconocimiento de este tema".

"Os restos do franquismo en Galiza" (Edicións Laiovento), que será presentado esta tarde en la Asociación Cultural Alexandre Bóveda de A Coruña, pretende subrayar la "falta de coherencia de las instituciones", ya que algunos Ayuntamientos y Diputaciones mantienen distinciones honoríficas a personalidades franquistas que ya fueron retiradas hace décadas en otras instituciones, asegura.

En este sentido, el también presidente de la plataforma Defensa do Común garantiza que "muchas de las calles y distinciones se retirarían en poco tiempo, solo con leer el libro".

Asimismo, el autor ejemplifica que el Consistorio de A Coruña mantiene como hijo predilecto al almirante de la armada Salvador Moreno Fernández, que fue ministro en la dictadura, mientras que Ferrol ya le retiró una calle.

La Dirección General para la Memoria Histórica del Ministerio de Justicia, detalla Monge, presentó en febrero de 2019 un informe en el que señalaba sobre 30 símbolos franquistas en quince municipios gallegos.

Sin embargo, el escritor investigó con detenimiento calles, retratos, placas, esculturas y otro tipo de distinciones que exaltan, honran y distinguen a personalidades relacionadas con el régimen para resolver, en un primer inventario desgranado en esta obra, que quedan 602 símbolos en 87 municipios.

Por provincias, A Coruña suma 368 distinciones en 34 ayuntamientos; Pontevedra aglutina 146 símbolos en 26 municipios; Lugo conserva 48, repartidos por 15 términos municipales, y Ourense ostenta una cifra de 40, en 12 localidades.

No obstante, desde que publicó el libro ha recopilado más datos gracias a la información de sus lectores, por lo que su actual cómputo llega a 625 símbolos en 90 municipios.

El ayuntamiento de A Coruña es el que encabeza esta lista, con un total de 102 símbolos contabilizados, de los que 27 son calles. Pero la capital gallega tampoco se queda lejos del asombro de este investigador: "En Santiago hay veinte ministros de Franco como hijos adoptivos".

Por ello, Manuel Monge pide a las instituciones "que lean, que se informen y actúen en consecuencia y con coherencia", al tiempo que pone en valor el papel de la información para que la ciudadanía reclame un cambio.

Relaciona esta afirmación con el "hito" del Pazo de Meirás, que los Franco deben devolver al Estado, tal y como ordenó el Juzgado de Primera Instancia Número 1 de A Coruña. "Al principio la gente desconocía el proceso, pero cuando tuvieron información empezaron a exigir que se devolviera", abunda.

En este sentido, señala que tres de las figuras implicadas en la entrega a Franco del Pazo de Meirás y de la Casa Cornide fueron Pedro Barrié de la Maza y los exalcaldes de A Coruña Alfonso Molina y Sergio Peñamaría de Llano. "Los tres tienen distinciones en A Coruña", lamenta.

Tras años investigando sobre la recuperación de la Memoria Histórica, el autor de obras como "A historia secuestrada polo franquismo" (2010) o "Perdemos o tren. As claves políticas do atraso" (2014), reconoce los "avances" recientes en esta materia y no pierde la esperanza.

Ana González