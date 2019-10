Una exposición de David Smith abre Chillida Leku a la obra de otros artistas

Una exposición del escultor David Smith, uno de los grandes creadores del expresionismo abstracto americano, abrirá por primera vez el museo Chillida Leku de Hernani (Gipuzkoa) a la obra de otros artistas.

"David Smith. Eduardo Chillida" es el nombre de esta muestra, que se inaugurará el próximo mes de abril, en la que la piezas del estadounidense dialogarán con las del escultor donostiarra.

El anuncio lo han hecho este viernes la directora del museo, Mireia Massagué, y el presidente de la Fundación Eduardo Chillida-Pilar Belzunce, Luis Chillida, quienes han presentado los hitos de Chillida-Leku para la temporada 2019-2020.

Este espacio ha iniciado una segunda etapa tras su reapertura el pasado mes de abril de la mano de la galería suiza Hauser & Wirth, en la que dejará de estar consagrado en exclusiva a las creaciones del escultor donostiarra.

Los responsables del museo han decidido "ampliar horizontes" y por ello "invitarán" cada año a un artista a establecer ese diálogo con la obra de Chillida, ha dicho su directora.

El primero será Smith (1906-1965), cuyo trabajo mantuvo "un importante vínculo con el arte europeo de su época" y cuya obra se ha mostrado en España "en contadas ocasiones", entre ellas en 1996 en el Museo Reina Sofía de Madrid.

Massagué ha destacado que Chillida y Smith son artistas "de personalidades muy fuertes y muy distintas", pero también "dos universos que se rozan", pues ambos trabajaron el hierro, a los que les unió la "pasión" por lo que hacían y "un respeto profundo por la naturaleza".

"Va a ser una gran experiencia para todos", ha destacado la directora de Chillida Leku, quien ha señalado que las familias de los dos creadores se han puesto ya en contacto y están "muy emocionadas por poner en marcha este proyecto".

Luis Chillida lo ha corroborado y ha comentado que su padre y Smith eran a la vez diferentes e iguales.

Si el escultor vasco aprendió a forjar sus piezas en una taller de Hernani donde se hacían aperos de labranza antes de llegar a la gran forja industrial, para el estadounidense tuvo una gran influencia la cadena de montaje de la fábrica de automóviles en la que trabajó.

Hasta la apertura de la nueva exposición, la retrospectiva "Ecos", que reúne más de 90 piezas de Chillida, permanecerá abierta.

Pero el museo ha preparado un programa más amplio para los próximos meses, ya que en uno de los espacios del caserío Zabalaga se exhibirá "Buscando la luz", un monográfico sobre un tema recurrente en la obra del artista vasco, que se podrá ver cuando en noviembre concluya la muestra sobre el proyecto del Peine del Viento.

El programa se completa con "The Shadow Belongs to Ligth" (La sombra pertenece a la luz), que toma su nombre del libro de artista de Louise Isadore Kahn y Eduardo Chillida, editado en 2017 en The Dalí Museum y la Fundación Eduardo Chillida-Pilar Belzunce.

Los grabados que componen este libro, el primero realizado por Chillida para acompañar el pensamiento de un arquitecto, podrán verse por primera vez en España a partir de junio de 2020.

Las actividades se complementarán este curso con un programa divulgativo y educativo, que incluye conferencias y mesas redondas.

Massagué y Luis Chillida han expresado su satisfacción por la respuesta del público a este nuevo Chillida Leku renovado, que en los primeros seis meses de esta segunda etapa ha recibido 55.000 visitas.

"No podemos estar más contentos", ha asegurado la directora del museo.

Luis Chillida ha afirmado que tanto las personas que pertenecían al anterior equipo como las del nuevo "están plenamente involucradas" con el camino emprendido. "Es una maravilla haber encontrado a unos compañeros como estos para este futuro prometedor", ha subrayado.