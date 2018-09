Una exposición en Londres explorará la vida de los últimos zares

La exposición "The Last Tsar: Blood and Revolution" (El Último Zar: Sangre y Revolución) exhibirá en Londres la vida de los Romanov, la última familia de zares rusos, a través de objetos, documentos y fotografías.

Estas piezas serán expuestas por primera vez en el Reino Unido en el Science Museun, con el propósito de desvelar la vida privada de los zares y la influencia que la ciencia y la medicina tuvo en sus vidas.

La dinastía Romanov gobernó en Rusia desde principios del siglo XVI hasta 1917, cuando la Revolución de Febrero desembocó en la abdicación del zar Nicolás II.

Un año después, en julio de 1918, el zar y su familia fueron asesinados por los bolcheviques y, aunque se especuló durante años con que la pequeña Anastasia había conseguido escapar, estudios recientes confirmaron la muerte de toda la familia real.

Aparte de artefactos y joyas de la dinastía, la muestra repasa la historia médica de la familia, haciendo especial hincapié en el zarevich Alexei, que padecía de hemofilia B, enfermedad transmitida por la reina Victoria, abuela de la mujer de Nicolás II.

Además, también incide en la figura de Rasputín y su importancia e influencia como consejero espiritual de los zares.

"Esta es la historia sobre la investigación de uno de los más grandes misterios del siglo XX", se asegura en la página web de la exhibición que se inaugura mañana y que estará abierta hasta el 24 de marzo de 2019.