La exposición sobre Saul Leiter, entre las 10 mejores de 2018 según The Guardian

La exposición "Saul Leiter: In search of Beauty", que reúne la obra iconográfica del que fuera precursor de la fotografía en color, ha sido seleccionada entre las diez mejores exposiciones de fotografía realizadas en Europa en 2018 según el periódico británico "The Guardian".

La exposición fue organizada por la Fundación Foto Colectania en Barcelona en colaboración con la Saul Leiter Foundation de Nueva York y comisariada por Roger Szmulewicz, ha informado esta fundación.

Desde junio hasta septiembre del pasado año, Foto Colectania acogió en su sede de Barcelona un total de 130 imágenes en color y blanco y negro que reunían desde sus fotografías más icónicas o sus retratos más íntimos hasta las famosas instantáneas que durante décadas realizó en las calles de Nueva York.

La amplia retrospectiva ilustraba todas las facetas de la obra de Leiter, comenzando por unas 70 fotografías que recogen su originalidad en el uso del color en las calles de Nueva York. Además, se incluyen 44 fotografías en blanco y negro de las calles neoyorquinas y otras tantas de desnudos y retratos íntimos, que dan testimonio del pulso y la energía de la gran manzana en los años 40 y 50.

La muestra se cerraba con algunos de sus trabajos profesionales realizados por encargo como fotógrafo de moda para grandes revistas, como "Elle", "Esquire" y "Harper's Bazaar".

"Saul Leiter: In search of Beauty", que viajará en itinerancia a otras ciudades españolas, puede verse en la actualidad en el Museo de Arte Contemporáneo Patio Herreriano de Valladolid.