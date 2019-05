La faceta más teatral de Love of Lesbian sale al escenario

Love of Lesbian tiene muchas caras. La más conocida es la de banda que hace saltar a las masas, pero lo cierto es que cuentan con muchas canciones a medio tiempo con las que construir una narración más calmada, como demuestra "Espejos y espejismos", un concierto teatralizado que prescinde de los 'hits'.

El cambio es radical porque, no sólo han elegido un repertorio poco habitual, sino que se han aliado con el 'clown', marionetista, actor y director escénico Guillem Albà y han creado un espectáculo poético, "que busca la emoción intensa pero contenida del teatro", según ha explicado el líder de la formación, Santi Balmes, en una entrevista con Efe.

"Espejos y espejismos" estará en el Teatro Español de Madrid del 14 al 19 de mayo y luego cambiará de nombre para llegar al Teatre Condal de Barcelona bajo el título de "Miralls y Miratges", donde permanecerán hasta el 9 de junio.

Barcelona y Madrid ya acogieron este montaje en el años 2014, "pero fue una prueba piloto" de sólo una noche en cada ciudad, porque en aquella época tenían pocas fechas disponibles.

Además, el concierto de Madrid no les gustó porque el promotor no les entendió, según cuentan, y el espacio elegido fue un pabellón que no tenía la intimidad que ellos necesitaban.

Así que ahora vuelven "para hacerlo bien", para resarcirse y para ofrecer su propuesta a todos los que no lo pudieron ver, "con varias fechas en cada escenario, como las compañías de teatro".

De todas maneras, "no es una obra de teatro", aclara Balmes, sino un concierto teatralizado en el que se utilizan recursos escénicos como marionetas, máscaras, teatro de sombras y algunas sorpresas escenográficas.

El escenario representa una sugerente ciudad de cartón, todo muy artesanal y premeditadamente alejado de las pantallas gigantes y los led.

"Hemos prescindido de toda la parafernalia de los concierto de pop y rock y nos hemos ido a lo minimalista, a la emoción que provoca lo pequeño", ha explicado Balmes.

La propuesta ya se ha visto en varias ciudades españolas y la asociación entre Guillem Albà y Love of Lesbian ahora está viviendo "un momento muy dulce", pero el cantante reconoce que al principio no fue fácil.

"Yo no estoy acostumbrado a que me dirijan ni a trabajar con las pautas que requiere un espectáculo, con recursos escénicos que te obligan a estar en un lugar determinado en un momento determinado por temas de iluminación o por cualquier otra razón", ha reconocido Balmes, que cuando estaban creando el espectáculo temía que se perdiera la espontaneidad.

Finalmente, Albà y LOL encontraron una fórmula en la que se mantiene la tensión teatral, pero con "dos puntos de fuga" en los que la banda se desmanda.

El resultado es "radicalmente diferente a los conciertos habituales" de los 'lesbianos' porque, "si a menudo vamos a por la catarsis y a que nadie se quede sentado, ahora el objetivo es que el público siga sentado en su silla, con una emoción constante que lo impregna todo, de una manera más llana, con menos picos".

Además, "Espejos y espejismos" es una reivindicación de la infancia y una vuelta a los inicios que tiene poco que ver con los conciertos estándar y mucho que ver con el gusto de Balmes "por lo híbrido, lo mestizo y lo bastardo".

"La vida es un péndulo" para Balmes, a quien le gusta reinventarse y evita repetirse. Eso explica que la gira por teatros de "Espejos y espejismos" haya llegado tras muchas giras por salas de conciertos, de la misma manera que tras la intensidad de "El Poeta Halley", el último disco en estudio de la banda, Love of Lesbian ya está trabajando en un álbum "más sencillo y directo".