Faith No More cancela su presencia en el Mad Cool

Madrid, 10 dic (EFE).- El festival madrileño Mad Cool ha anunciado que la banda Faith No More no participará como estaba previsto en su próxima edición al cancelar su gira europea.

A través de sus redes sociales, la organización ha emitido un comunicado lamentando anunciar que "por causas ajenas al festival FAITH NO MORE no actuará en Mad Cool Festival 2022 como se había anunciado, tras cancelar toda su gira europea".

En el texto remite a la vez a un tuit de la banda en la que sus componentes anuncian que "desafortunadamente, no estamos preparados para afrontar los conciertos previstos en Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido y Europa".

Los cuatro componentes consideran que no están al cien por cien para subirse a un escenario y hacerlo de otra manera "no es una opción para nosotros", por lo que piden "disculpas a todos aquellos que han comprado las entradas y agradecen a sus fans el apoyo y la comprensión".

El festival ha anunciado en otro tuit que están buscando un "una banda sustituta y seguir ofreciendo la mejor experiencia posible para el rencuentro".

Con Jack White a la cabeza, Mad Cool anunció hace una semana el cierre de su cartel con once incorporaciones en su quinta edición, que se celebrará del 6 al 10 de julio de 2022.

Un cartel en el que están previstas, por el momento, 143 bandas en cinco jornadas, algo inédito en la breve historia de este festival que nació en 2016, con dos celebraciones consecutivas en La Caja Mágica de Madrid, a las que siguieron otras dos en IFEMA.

Para 2022, de momento se desconoce cuál será la nueva ubicación.