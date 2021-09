Fallece Antonio Gasset, inolvidable director y presentador de "Días de Cine"

Madrid, 29 sep (EFE).- Antonio Gasset, mítico presentador del programa Días de cine, que dirigió durante más de diez años, ha fallecido hoy a los 75 años a causa de un cáncer que se complicó en los últimos meses, según ha informado a Efe su amigo Gerardo Sánchez, actual director del programa de Televisión Española.

"Antonio era como de otro mundo, era un anarquista fuera de tiempo, un personaje de estos libres con los que yo me identifico", afirma el actual director de Días de cine.

Amigos desde 1982, cuenta Sánchez que Gasset no quería presentar el programa, "él estaba aún en Informe Semanal", pero su entonces jefe Jesús Ortíz, "otro cinéfilo", comenta Sánchez, le convenció de hacerlo.

Ya en 1984 coincidieron en el Festival de Cine de San Sebastián; "nunca recuerdo haberme reído tanto con nadie", comenta Sánchez, confirmando a Efe "y multiplicadas por tres" todas las leyendas que sobre las "bromas y barbaridades" de Gasset corren aún por el Zinemaldia.

"Era muy destroyer, era muy incorrecto, muy cáustico y políticamente incorrecto. Hoy día le hubieran encausado en más de una ocasión y por diversas causas que hoy se salen del carril. Era inteligente, culto, y tenía una chispa y un saber estar increíbles".

Sánchez afirma rotundo que "muchas de las personas que hoy ponen tuits de Antonio Gasset le hubiesen "defenestrado si hubiese puesto cualquier cosa de las que decía en Twitter".

Sánchez puntualiza que nunca fueron "tan íntimos" como lo fue Gasset de Jaime Chávarri, Iván Zulueta o Luis Eduardo Aute, pero "yo le apreciaba y él a mi".

"Cuando murió Aute le pedí que dijera algo, pero me contestó que muchas gracias, pero que no tenía ganas de nada y que no quería saber nada de nada de la televisión, pero que siempre que puedo veo 'Días de cine'", recuerda Sánchez.

Apreciado crítico de cine, como director y presentador de Días de cine Gasset fue galardonado en 2002 con el premio ATV al mejor programa divulgativo, y la Academia de Cine Española le reconoció en 2011 con el Premio de Comunicación Alfonso Sánchez, como recuerda la propia institución en un tuit en el que señala que también fue guionista y actor ocasional.

De hecho, con Pilar Miró apareció en "Gary Cooper que estás en los cielos" (1980), haciendo de montador de cine, el mismo papel que en "Arrebato" (1979), de Iván Zulueta. O en el cortometraje "Tiempos duros en Ríos Rosas" (1982), donde compartía cámara con rostros tan conocidos como Ricardo Franco, Fernando Trueba, Antonio Resines o Carlos Boyero.

Antes, en 1970, había hecho su debut como director con el corto "Los hábitos del incendiario", que protagonizaron Emma Cohen y Elena Santonja.

Dirigió Días de cine entre 1994 y 2007, cuando se acogió al ERE de RTVE; una salida que primero le costó un poco, pero de la que después se alegró pues pudo cuidar a la madre de su hija cuando cayó gravemente enferma, cuenta Sánchez.

De buena familia, emparentado con el filósofo Ortega y Gasset, Antonio Gasset Dubois (Madrid, 1946) "se ganó un lugar en el corazón de los cinéfilos", asegura la Academia en Twitter, mientras muchos de sus seguidores escriben algunas de sus míticas frases de despedida del programa, como recuerdo al personaje y respeto por su independencia, como "llegó la pausa" o "no os droguéis".

El propio Gerardo Sánchez ha rescatado su frase "los idiotas serán siempre idiotas, proyectemos lo que proyectemos". "Un abrazo desde el humilde programa del que fuiste su 'irresponsable' director, concluye.

"La última entrevista que dio nos la dio a Raúl (Alda) y a mi con motivo del 25 aniversario del programa: le tuvimos que convencer con mentiras, le grabamos en plan guerrilla en el Retiro, pero nos reímos mucho y aceptó. No puedo más que decir cosas buenas de él", se emociona Sánchez que remata con su personal recuerdo.

"Mi frase para él hoy es: Esto es Días de cine y cuando la leyenda se convierte en realidad, se imprime la leyenda. Hasta siempre".