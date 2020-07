Fanny Lu: "El empoderamiento femenino viene con la autoreflexión y la empatía"

Miami, 29 jul (EFE).- La cantante colombiana Fanny Lu decidió que este era el momento perfecto para sacar su canción bilingüe “En mis tacones”, una colaboración con Paty Cantú y Melanie Pfirrman, ya que se debe "hablar sobre lo importante de usar estos tiempos -de pandemia- para reflexionar y salir de esto más fuerte que antes”.

Así lo explicó durante una entrevista con Efe, en la que confesó que las semanas de confinamiento le han servido para “aprender cosas nuevas, reforzar debilidades y aprovechar para sacar música que sane y acompañe”.

Es lo que espera que haga “En mis tacones”, una canción alegre y “que tiene un mensaje profundo que nos puede ayudar a todos, porque no hay nada más importante que aprender a ponerse en los zapatos de otra persona. En el caso de las mujeres hablamos de tacones, pero ya sabemos lo que quiere decir”.

Escrita por las tres artistas, el tema describe la posición de una mujer fuerte, frente a un hombre que no la valora.

“No te creo cuando me dices que me entiendes. No te creo, yo cuando más te necesito no te veo. Y no lo voy aguantar, ay, qué rabia me da. Cada vez que me quejo, tú me echas la misma labia.Te quiero ver haciendo la mitad de lo que yo hago en esta casa. A ver, mi niño, cómo te lo explico. Esta es la última vez que te lo digo", cantan las artistas.

Para la estrella colombiana, “el empoderamiento femenino viene de conocerse a una misma y quererse mucho. Si uno sabe cuáles son tus fortalezas, sabes quién eres y lo que vales, no te vas a dejar maltratar. No vas a quedarte con alguien que no te valores y te vas a atrever a hacer cosas nuevas que te acerquen a tus sueños”.

NADIE ES MEJOR QUE NADIE

“En mis tacones” salió acompañada de un divertido video en el que las tres cantantes aparecen con controles de juegos de video, manejando a tres hombres que de repente se encuentran con terribles dificultades para caminar con zapatos de altísimos tacones.

El innovador video, creado por Iñigo Abaroa y Miguel Ferrer de Magic Films, fue filmado por las artistas desde sus casas, con el apoyo de un equipo que las dirigía en sus espacios, bajo la supervisión del equipo principal.

"No fue fácil, pero en estos tiempos hemos ido encontrando otras competencias, otros talentos. Creo que hemos aprendido a valorar más lo que tenemos, las familias, los amigos y los tiempos tranquilos", manifestó.

Pero además, le gustó “porque nos los juegos de videos son vistos como algo principalmente masculino, aunque sí sabemos que hay muchas mujeres que los disfrutan”, reconoció Fanny Lu. Fue la manera de expresar la necesidad de tener empatía entre los sexos.

“Acá no es que el hombre es mejor que la mujer, o la mujer mejor que el hombre. Tenemos que encontrarnos y entender que juntos, cada quien con sus fortalezas, estaremos mejor”, afirmó.

APOYANDO LAS NUEVAS GENERACIONES

Con “En mis tacones” Fanny Lu debuta bajo su nueva compañía discográfica BMG. También es la primera vez que trabaja con Paty Cantú, a la que llama de “amiga”. Ambas le han ofrecido su mercado a la nueva artista estadounidense Melanie Pfirrman.

“Me gustó mucho su estilo, pero además me gustó la idea de apoyar a la nueva generación de mujeres en la música”, indicó la artista colombiana, que ha sido "coach" en la versión colombiana de "La Voz Kids" y ha disfrutado muchísimo la experiencia de abrirle camino los talentos emergentes.

"Todos hemos necesitado que nos apoyen y qué mejor que apoyarnos entre mujeres", preguntó al concluir.