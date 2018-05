Una obra sobre la feminista Gloria Steinem llegará a Broadway en octubre

La figura de la activista y escritora feminista Gloria Steinem se ha analizado en documentales y biografías y, a partir de octubre, será protagonista de una nueva obra de teatro que se estrenará en Broadway, informó hoy el diario The New York Times.

La obra, que cuenta con el beneplácito de la protagonista, tendrá una estructura singular: el primer acto será biográfico y repasará la carrera de la activista estadounidense, mientras el segundo será un debate abierto entre el público y un moderador, un rol que en alguna ocasión encarnará la misma Steinem.

El teatro de Daryl Roth acogerá el preestreno el 2 de octubre, estará dirigida por la directora del musical "Waitress", Diane Paulus, y contará con la productora de "Kinky Boots", Daryl Roth, y la guionista de "Having Our Say", Emily Mann.

Aún no se han elegido a los seis intérpretes que configurarán el reparto, que deberán dar vida, además de a la propia Steinem, a otras líderes feministas que aparecen en la obra, como Bella Abzug, Flo Kennedy, y Dorothy Pitman Hughes.