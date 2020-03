El fenómeno "#Luimelia" confirma segunda y tercera temporada

La serie "#Luimelia", derivada de "Amar es para siempre" que desarrolla la historia de amor entre Luisita y Amelia, seguirá complaciendo a su legión de fans con dos temporadas más tras el éxito de la primera, según ha confirmado Atresmedia en un comunicado.

La historia de amor entre los personajes de Luisita (Paula Usero) y Amelia (Carol Rovira) que cautivó al público más joven de "Amar es para siempre", quienes crearon el hashtag "#Luimelia", seguirá teniendo continuidad a través de la plataforma Atresplayer Premium.

Una noticia que las protagonistas de la serie producida por Atresmedia y Diagonal TV han recibido, según han relatado a Efe, con verdadero entusiasmo y, al mismo tiempo, como confirmación de un secreto a voces que se venía barruntando desde que se iniciara el rodaje de la primera temporada, cuyo último capítulo se emitirá el próximo domingo.

"Es una maravilla. Si te soy sincera del todo es como que dentro de nosotras y de todo el equipo dábamos por hecho que iba a haber, por lo menos, segunda temporada. Se nos quedó tan corta la primera que dábamos por hecho que tenía que ser así. De hecho, muchas veces hablábamos y decíamos 'en la segunda podríamos hablar de esto, podríamos contar lo otro'", reconoce Carol Rovira.

Su compañera de reparto, Paula Usero, confiesa que desde el inicio "había rumores" de tener más temporadas dado que la primera, compuesta por seis capítulos de ocho minutos de duración, se quedaba muy corta para poder desarrollar una historia como la de Luisita y Amelia.

"A mi me habían llegado rumores porque, al final, en estas cosas te enteras a medias tintas hasta que te lo confirman, pero sí que había rumores desde el inicio de que podía haber segunda temporada", explica a Efe Usero.

Y añade: "La primera temporada era un experimento en el que nos la hemos jugado todos y todos hemos puesto muchísima carne en el asador, pero era importante que hubiera más temporadas para ir mejorando todo lo de la primera y destinándole más tiempo".

Sin embargo, a pesar de haber tenido siempre esa sensación de que la serie podría tener continuidad, la actriz valenciana que da vida a Luisita reconoce que en el momento de recibir la noticia no era capaz de asimilarlo.

"¡Es increíble! Ya no nos podíamos creer que hubiéramos hecho una primera temporada, imagínate una segunda. Me pongo a pensar en series que son increíbles y que a mi me fascinan y que solo tienen una temporada y digo '¿nuestra serie va a tener más temporadas?'. Son palabras mayores", explica Usero.

Por su parte, la actriz catalana habla de la ampliación de la serie como un "deseo" que tuvieron desde el inicio que les permitiría desarrollar con más profundidad la historia.

"Era nuestro deseo. Es más, ya tenemos ideas, ya hemos estado hablando con los guionistas. De alguna manera lo sentimos como un hijo de todos y tener esa libertad de poder aportar tanto como actriz como en la parte artística es una pasada", concluye Rovira.