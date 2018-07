George Clooney sufre un accidente de moto en Cerdeña

El actor estadounidense George Clooney ha sufrido un accidente de tráfico en la isla italiana de Cerdeña, lugar en el que se encontraba para grabar la nueva serie Catch-22. Según informa el canal local Tgr Rai Sardegna, el impacto se produjo mientras iba en moto por la Costa Corallina cuando de repente chocó con un coche.

Posteriormente, el intérprete de 57 años fue trasladado al hospital de Cerdeña Juan Pablo II donde, según un periodista de NBC News, ya habría sido dado de alta. En un tuit posterior, el mismo experto explica que el incidente sucedió a las 8 de la mañana y que ha sido el conductor del coche quien no ha respetado un ceda el paso, siendo este mismo el que tras los hechos acabó llamando a la ambulancia.

Las condiciones de la estrella de Hollywood continúan siendo confidenciales, pero el medio italiano Corriere señala que no serían graves y que solo existe la sospecha de que tenga un pequeño traumatismo en la pelvis.

No es la primera vez que el actor de Up in the Air sufre un accidente en moto. Como recoge Vanitatis, tuvo otro percance similar en 2007 cuando iba con Sarah Larson en el que este se fracturó una costilla y ella se torció el tobillo. "Es mi medio de transporte. Llevo montando desde hace 30 años y he tenido tres accidentes, lo que no está nada mal. Seguiré montando", afirmó Clooney entonces. Ahora debe sumar otro más a la ya larga lista de contratiempos sobre dos ruedas.