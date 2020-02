La feria de arte Justmad se compromete con la igualdad y el medioambiente

Alrededor de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo, ARCO, uno de los acontecimientos culturales más importantes del año, se desarrollan numerosas exposiciones y ferias, entre las más importantes Justmad, que busca la paridad entre hombres y mujeres en el arte.

Este año, la feria que comienza el 27 de febrero en el Palacio de Neptuno de Madrid y en la que participan 50 galerías con más de 300 artistas girará alrededor de la sostenibilidad del medioambiente y el feminismo, según explica a Efe su directora artística, Semíramis González.

"Una de las novedades que hemos querido poner sobre la mesa es el compromiso que tienen las artistas y los artistas con la sostenibilidad medioambiental", precisa.

"Por un lado -continúa- estamos centrados en la igualdad de género, en la que llevamos trabajando varios años, y por otro en cómo los artistas utilizan materiales reutilizados, reciclados y cómo sus temáticas, de alguna manera, responden a la emergencia climática que estamos viviendo".

Justmad, que apuesta por el arte emergente, es un escaparate para ver la obra de jóvenes creadores en disciplinas como la pintura, la "performance", el video arte, el arte textil o la escultura, pero también ofrece en sus cuatro días conciertos y charlas en un programa en el que Portugal tiene una presencia especial, en la sección "Solo Portugal.

Pero Justmad se distingue por intentar paliar la ausencia histórica de mujeres artistas en museos, galerías y ferias.

"Creo que es importante esta apuesta por la paridad porque el mercado del arte, al final, es un mercado donde la gente va a comprar, donde las instituciones adquieren obras para sus colecciones y eso hace que las carreras de las artistas se revaloricen, crezcan y se profesionalicen", argumenta la directora y comisaria.

"Quiero decir -precisa- que si las artistas no están en las ferias, no se compran sus obras y los museos no las adquieren. De esa manera estaríamos haciendo más grande esa brecha que de por sí sufren. Yo creo que es fundamental que en el mercado haya una apuesta fuerte por presentar los trabajos de mujeres, que es una realidad numérica".

"Se licencian un 70 por ciento de mujeres en Bellas Artes. No puede ser que luego en las ferias su porcentaje no pase del 40 en el mejor de los casos", añade.

Esta ausencia histórica de mujeres dentro de museos y galerías, en opinión de González, obedece a la brecha de género en todos los terrenos.

"La causa es básicamente la brecha de género que afecta a cualquier ámbito y también a las artes. Hay muchas artistas exponiendo entre los 25 y 35, pero a partir de los 40 te encuentras que cada vez son menos, ganan menos premios y están en menos exposiciones colectivas", subraya.

Para González, el problema también es que con la maternidad se las va apartando. "Es el techo de cristal, con lo cual, yo como comisaria y en este caso como directora de feria, sí que apuesto por posicionar a estas mujeres porque si no, de alguna manera, lo que estamos haciendo es incidir en esta brecha".

Sobre qué hacer desde las instituciones, la directora artística de Justmad cree que éstas deberían trabajar "con perspectiva de género".

"Yo siempre pongo de ejemplo un museo de América (el de Arte de Baltimore) -dice-, que lo que hizo fue vender obras. Tenía cinco obras de Andy Warhol y las menores las vendió para adquirir obras de personas negras, realizadas y de mujeres".

"Hay que crear colecciones que respondan a la realidad social histórica; hay que tener perspectiva, que las colecciones respondan a lo que ocurre en la sociedad. Siempre digo que la presencia de mujeres no es una cuestión feminista, es una cuestión social. La mitad de la población no puede no estar en el Ibex 35, no puede no estar en las grandes direcciones y no puede no estar en los museos", concluye.

Carmen Sigüenza