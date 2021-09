Fernando Benzo: "Todos somos consecuencia de nuestra juventud"

Madrid, 7 sep (EFE).- Con la certeza de que "todos somos consecuencia de nuestra juventud" el escritor Fernando Benzo propone al lector con su nueva novela "Los viajeros de la Vía Láctea" recorrer esas cicatrices vitales que dejan los errores o fracasos de la juventud y que acaban forjando la madurez.

Que la vida iba en serio es algo que ya nos recordó Gil de Biedma, pero en esta nueva novela que saldrá a la venta mañana (Planeta) Benzo ha querido ahondar en esta verdad a la que expone al grupo de "maduros" que habitan en estas páginas donde, al ritmo del tronar de una Vespa roja, retrata a esa generación que ahora tiene medio siglo a sus espaldas. El tiempo necesario para reflexionar sobre las muescas que cada uno tiene en su fusil.

"Todos somos consecuencia de nuestra juventud, y a veces pasamos el resto de nuestra vida intentando corregir errores, fracasos. Por eso en esa novela he querido recorrer ese proceso. No somos los mismos con 50 años, pero somos consecuencia de lo que fuimos con 20 y ese viaje hacia la madurez consiste en ir curando nuestras propias heridas", afirma este madrileño de nacimiento (1965) que pasó su infancia en Sevilla, adolescencia en A Coruña y juventud en Madrid.

En concreto, "Los viajeros de la Vía Lactea" pivota sobre los personajes de Blanca y Javi, dos más que amigos que viven su juventud en ese Madrid de los años 80 donde garitos como "La Vía Láctea" o el "Penta" eran templos donde peregrinar todas las noches. Y en ese ambiente es donde estalla esa suerte de meteorito que hace que estos dos universitarios, junto a sus amigos Óscar, Jorge o David, cambien sin que ellos sepan las consecuencias que tendrán en su futuro.

"Cuando miras para atrás te das cuenta de que todo cambia en una noche", recalca Benzo (ex secretario de Estado de Cultura y recién cesado de su puesto como CEO de Madrid Destino) sobre el detonante de esta novela coral donde pese a tener dos voces narrativas, la de Blanca y Javi, cuenta con el personaje de Óscar como hilo conductor.

Porque Óscar es esa persona que pulsa el botón rojo, ése que todo lo activa: "él marca la vida de los que le rodean, es un líder que condiciona el futuro de todos". Un perfil de esos seres humanos llevados solo por la ambición pero a los que el éxito les acompaña.

Y justo en esta suerte de Santísima Trinidad literaria es donde está una de las claves de la novela, porque según Benzo es cierto que hay dos voces narrativas pero la tercera pata es un coro de personajes perfilados y poliédricos cuyas vidas, a sus 20-30 y 50 años, abordará el lector en paralelo.

Décadas en las que este grupo de personas dejan claro el valor de la amistad, ése que lleva implícito la lealtad necesaria para que se mantengan unidos hasta límites insospechados. "Todos son personajes inmaduros que están continuamente huyendo -añade- y que no saben que la vida no se termina en la madurez".

Con una atmósfera repleta de canciones que los lectores reconocerán, algo a lo que Benzo ya tiene acostumbrados a sus lectores, en "Los viajeros de la Vía Láctea" el escritor también vuelve a situar a Madrid como escenario de esta trama en la que se ha puesto a prueba con algo que hasta ahora le daba "miedo": ponerse en la piel de un personaje femenino.

"Saber ver el mundo femenino es difícil, pero la forma de medir la vida de una mujer me resultaba más atractiva porque soy muy pro mujeres. Para mi era muy difícil el personaje de Blanca, pero al final acaba deslumbrado por ella. Es una mujer que ha cometido muchos errores pero los sabe masticar", reconoce el autor.

Plagada con pasajes donde demuestra que tiene sentido del humor, pese a que en su vida como cargo público "no se note", "Los viajeros de la Vía Láctea" ha sido la novela que "menos trabajo" le ha costado. Así es porque en cada uno de los personajes hay un poco de él, afirma, pero también porque se trata de una novela que ha escrito para él.

"Es la novela que me apetecía leer, es una historia escrita para mi porque es un símbolo de mi generación y por eso en estas líneas me descubro en los sitios menos sospechados", concluye Benzo no sin confesar que cuando era universitario también tuvo una Vespa roja y pasó muchas noches en "La Vía Láctea".

