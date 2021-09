Fernando Cayo lleva su cañero cabaret '¡¡¡Por todos los dioses!!!' a Segovia

Segovia, 10 sep (EFE).- El actor y director teatral ha presentado este viernes en Segovia su obra '¡¡¡Por todos los dioses!!!', un espectáculo que ha definido como "de cabaret intelectual pero muy cañero" y que llegará al Teatro Juan Bravo de la capital de provincia el próximo 7 de diciembre.

Durante una rueda de prensa en Segovia para presentar su obra, Cayo ha señalado que se trata de "un espectáculo muy físico, muy gestual, de mucha compenetración con los espectadores y muy divertido": "La gente se ríe muchísimo y nosotros también, es casi un espectáculo de cabaret intelectual, pero muy cañero", ha añadido.

Se trata de una obra a cargo de su compañía, Producciones Pachamama, interpretada por él y dirigida junto al músico y director de orquesta segoviano Geni Uñón, al que ha definido como "un percusionista de altísimo nivel" y "un auténtico genio" y con quien ha compartido sus tres últimas obras más personales.

Fernando Cayo, vallisoletano de origen pero "segoviano de adopción" según ha indicado, ha destacado la actividad musical y cultural "muy auténtica" de la provincia, una escena en la que ha destacado a Ana Zamora, directora de la compañía Nao D'Amores, "otra genia" con la que también ha trabajado.

Ha señalado que la programación "variada" que ha presentado este viernes en rueda de prensa el Teatro Juan Bravo es "una demostración del buen momento que vive la escena, a pesar de las dificultades de la pandemia": "Hay una creatividad extraordinaria, hay muy buenos espectáculos, cada año son mejores", ha apuntado.

"Y hay que agradecer a las administraciones públicas el que hayan apoyado y el que hayan acercado la cultura a los ciudadanos en estos momentos tan complicados, a veces con una reducción de aforos que hace muy difícil la gestión de todo eso", ha manifestado en declaraciones a los medios el actor.

El artista se encuentra de gira con esta obra de teatro, que se estrenó en septiembre del año pasado en Valladolid y, de forma paralela, participa en 'Antígona', de David Gaitán, que se estrenó el Festival de Mérida en verano del 2020, justo después de la primera ola de la pandemia.

Prácticamente de forma simultánea, ha rodado en Extremadura el largometraje 'Fortaleza' con Fernando Tejero y la última temporada de 'La Casa de Papel', en la que interpreta al Coronel Tamayo.

"A mí siempre me ha gustado saltar de una cosa a otra, siempre he hecho simultáneamente cine, teatro y televisión", ha señalado Cayo sobre los diferentes roles que encarna en cada producción y que requieren de él "distintos códigos" y "distintas herramientas".

"Cada vez que estoy rodando y tengo que hacer un bolo de '¡¡¡Por todos los dioses!!!' para mí es un balón de oxígeno", ha comentado el dramaturgo, para quien el teatro siempre es "subir un ochomil".

"Me vacío absolutamente, es un acto de entrega, de comunión con los espectadores, que exige un nivel de energía que, bueno, no es lo mismo lo que se hace en el teatro que en el audiovisual, pero me gusta el tránsito entre uno y otro", ha señalado.

El último trimestre del año pasarán también por el Teatro Juan Bravo Miguel Rellán y Secun de la Rosa con su obra 'Los asquerosos' el 25 de septiembre y el actor Javier Gutiérrez, junto al resto del elenco de 'Los principiantes' el 1 de octubre.

Según ha destacado el presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente, la presentación de 'Asesinos todos', con la interpretación de Carlos Sobera y Neus Asensi el día 29 de octubre, será otra de las citas especiales para el teatro hasta finales de año.

También lo serán los días 12 y 13 de noviembre, con el estreno nacional de 'Numancia', una adaptación del texto de Miguel de Cervantes a cargo de la compañía segoviana Nao D'Amores, dirigida por Ana Zamora, en coproducción con la Compañía Nacional de Teatro Clásico.