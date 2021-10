Fernando Colomo y Benito Zambrano estrenarán en Valladolid últimos trabajos

Valladolid, 5 oct (EFE).- Fernando Colomo y Benito Zambrano estrenarán en la 66º Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) sus últimas películas, el primero "Cuidado con lo que deseas", una comedia navideña, y el segundo "Pan de limón y semillas de amapola", la adaptación de la novela homónima de Cristina Campos.

Protagonizada por José Sacristán, Dani Rovira y Cecilia Suárez, "Cuidado con lo que deseas" será estrenada dentro del ciclo de Proyecciones Especiales del festival de Valladolid (del 23 al 30 de octubre), en tanto que "Pan de limón y semillas de amapolas" verá la luz en la Gala de RTVE que el certamen celebrará el 24 de octubre.

Mientras que Colomo apuesta por la comedia, en torno a los poderes mágicos del abuelo que encarna José Sacristán, Zambrano ha adaptado la emotiva historia que la escritora barcelonesa Cristina Campos ha situado en el interior de la isla de Mallorca, donde se reencuentran dos hermanas separadas durante la adolescencia.

La Gala de RTVE, que el ente público aprovecha para el pase de producciones propias antes de su estreno en salas comerciales, proyectará también "Viaje a alguna parte", el homenaje de la directora Helena de Llanos a su abuelo Fernando Fernán Gómez, de quien este año se cumple el centenario de su nacimiento.

Esta cinta, a caballo entre la ficción y el documental, ha sido construida a partir de los libros, documentos y fotografías, cartas y películas encontradas en el domicilio que compartieron Fernán Gómez y Emma Cohen, y que la autora heredó tras el fallecimiento en 2007 del actor y director.

Además de la última película de Colomo, las Proyecciones Especiales de la Seminci incluirán este año el estreno de "Me cuesta hablar de mí", un documental de Chema de la Peña para el programa "Imprescindibles" (La 2 de TVE) sobre la actriz Charo López a partir de testimonios prsonales, así como de Marisa López, Julieta Serrano, Eusebio Lázaro, Emilio Gutiérrez Caba y Manuel Hidalgo.

Durante el festival de cine de Valladolid se celebrará la Gala del Cine y el Audiovisual de Castilla y León, el 25 de octubre, con la entrega de la Espiga de Honor al actor Emilio Gutiérrez Caba, y la proyección de los dos largometrajes ganadores del certamen Seminci Film Factory Valladolid para la promoción de nuevos cineastas.

Esos son "Frugal", de Vicente Chuliá, con el protagonismo de la actriz Alba Frechilla en el papel de una inmigrante de origen ruso que subsiste en condiciones precarias con su hija de corta edad; y "La controversia de Valladolid", de Juan Rodríguez-Briso, en torno al histórico debate sostenido en esta ciudad a comienzos del siglo XVI sobre los derechos de los indígenas del entonces denominado Nuevo Mundo.

El 27 de octubre la Seminci acogerá la Gala Unesco Valladolid City of Film, con la presentación de los proyectos desarrollados durante estos años por esa marca, y la proyección de dos de ellos.

El primero, firmado por Roberto Lozano, se titula "All the souls..." (2020), estrenado en octubre del pasado año en Varsovia y posteriormente en el Festival de Málaga, centrado en la trata de personas de Nepal y que supuso el último trabajo como director de Fotografía de Roberto Fraile, el reportero asesinado el pasado 26 de abril en Burkina Faso junto al periodista David Beriain.

La otra cinta es el documental titulado "Film, the living record of our memory", de Inés Toharia, sobre la conservación del patrimonio audiovisual con las opiniones de cineastas como Ken Loach. Costa-Gavras, Fernando Trueba y Patricio Guzmán, entre otros.