Fernando Colomo saca al niño que lleva dentro en "Cuidado con lo que deseas"

Madrid, 11 nov (EFE).- "Cuidado con lo que deseas" es el largometraje número 26 del director, productor, guionista (y a veces, actor) Fernando Colomo, y el primero y único en el que su niño interior reivindica la necesidad de "recuperar la magia", esa, señala Colomo en una entrevista con Efe, que "cada uno lleva dentro".

"La magia es descubrir algo un poco más allá de las personas, no ver solo lo inmediato, sino tener una visión un poco más de conjunto. La magia es volverse un poco niños para poder enfrentarnos a todos los problemas que tenemos", afirma el director, símbolo de la 'movida madrileña'.

Autor de títulos tan recordados como "Tigres de papel" (1977) o "¿Qué hace una chica como tú en un sitio como éste?" (1978), Colomo reconoce que "Cuidado con lo que deseas", una película familiar, amable y "blanca" en todas sus acepciones, es algo que a él "nunca se le hubiera ocurrido", pero le planteaba "muchos retos: técnicos, artísticos y de todo", apunta.

Todo empezó en el montaje de su última película, "Poliamor para principiantes"(2021), cuando el productor de ambas, Álvaro Longoria (Morena Films), le propuso rodar, con cierta premura, una historia de Navidad. Era una propuesta inusual, pero es que al cineasta madrileño, confiesa a Efe, "le gustan los proyectos raros", se ríe.

Así, a partir de un cuento breve de David Marqués (guionista, entre otras muchas cosas, de "Campeones", 2018), entrevió la historia: había un mago, niños, un abuelo y una bola de cristal con dos muñecos de nieve dentro. "Me picó la curiosidad", reconoce Colomo. Y se incorporó Mireia Llinás como guionista.

Es la primera vez que Colomo trabaja con niños, con perros y con efectos especiales, cuenta, y además le suponía volver a trabajar con José Sacristán, con quien ya había trabajado en los años 80. "Para mi ha sido un encargo, pero maravilloso", aclara el director.

Miguel (Dani Rovira) y Tamara (Cecilia Suarez), son una pareja que pasa una mala racha por el estresante trabajo de ella, una importante ejecutiva. Para retomar la vida familiar, deciden pasar las navidades con sus hijos pequeños en su cabaña de la montaña.

El abuelo Benigno (José Sacristán), mago y muy querido por los niños, finalmente no los puede acompañar, pero sin querer les descubre a los nietos los poderes de una bola de cristal que guarda celosamente; los niños se intrigan y se la llevan y traen a la vida a dos muñecos de nieve que han hecho en el jardín.

"Creo que va a gustar a los niños, a los que he visto les emociona mucho, pero también a los mayores -señala-, porque tocamos temas adultos, de las relaciones de pareja al abandono de la tercera edad".

Dani Rovira, que hace de padre por primera vez, dice a Efe que, de momento, en su vida real prefiere seguir siendo "tío". A no ser que pudiera saltarse el trámite de ser padre y convertirse en abuelo directamente, bromea. La verdad es que, después de tener como ejemplo de abuelo a Sacristán, es comprensible.

"Yo, que hace 10 años ni siquiera sabía que iba a hacer cine, poder trabajar con José Sacristán, y ver que es mi padre, pues no se puede pedir más. He alucinado, he aprendido muchísimo con él, es inspirador.Le dieron el premio Nacional de Cinematografía mientras rodaba con nosotros y fue un orgullo", dice, que aparte de ser una persona "incansable" a sus 84 años, se admira al actor.

Su personaje, Miguel, es un padre "dedicado a la crianza de los niños; es más recto que Tamara, pero creo que es porque huye de su padre, que ha sido mago toda la vida, un farandulero, que nunca estuvo con él (...) Para mi personaje, la crianza de los niños es un proyecto muy serio".

"La idea es que fuera un matrimonio con los roles un poco intercambiados, a ratos hay una 'mini Guerra de los Rose' -dice Rovira-, con la intención de que los niños vean que es natural que los padres discutan, e incluso para que los papás lo vean también".

Con Rovira y Sacristán, completan la familia la mexicana Cecilia Suárez y los niños debutantes Patricia Franch y Eros Herrero. Se añaden al reparto Fernando Esteso, Willy Montesinos, Vicente Romero y Sonsoles Benedicto.

La película, que se anticipa a las navidades con el estreno en salas este próximo viernes, llegará a Amazon Prime Video el mes que viene.

Por Alicia G. Arribas