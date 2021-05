Fernando J. Núñez: el éxito de una novela no consiste en ser una serie de TV

Madrid, 10 may (EFE).- La primera novela de Fernando J. Núñez, "La cocinera de Castamar", se convirtió en una serie de televisión que se emite actualmente, pero el escritor y cineasta cree que a pesar de que la percepción del éxito de un libro es que sea adaptado a la pantalla, esto no es así y consiste en que "se lea mucho".

Fernando J. Núñez (Madrid, 1972) llega de nuevo a las librerías con "Los diez escalones", editado por Planeta, un "thriller histórico" que transcurre en Castilla en el siglo XIII.

El escritor, que estudió cinematografía en Estados Unidos, ha dirigido varios cortos y un largometraje y por eso asegura, en una entrevista con Efe, que siempre escribe pensando en imágenes "y eso se pega al texto".

Pero, indica, "lo importante para las novelas no es que terminen siendo series o películas sino que tengan su espacio como libros. Parece que la percepción del éxito de una novela tiene que ver con que se haga una serie con ella pero no es así, el éxito es que se lea mucho y que la gente disfrute con ella".

No obstante, recuerda que les dice a los lectores que no tienen que elegir entre la novela y la serie o la película: "se puede disfrutar de las dos y no tienen por qué competir".

A pesar de que transcurren en distintas épocas y tramas diferentes, el autor considera su nueva novela una especie de "extensión" de "La cocinera de Castamar", por su crítica a los prejuicios de los que son víctimas sus personajes, maltratados por la vida o por una sociedad injusta.

Machismo, codicia, clasismo, fanatismo religioso y odio a todo aquello diferente son algunos de los prejuicios a los que se enfrentarán los personajes de "Los diez escalones".

Ambientada en una abadía, esta novela, asegura, es un homenaje a "El nombre de la rosa", no solo a la novela de Umberto Eco, sino también a la película que protagonizó Sean Connery, a esa atmósfera medieval y a sus símbolos que le han cautivado siempre.

La novela está protagonizada por Alvar León de Lara, cardenal de la curia, que vuelve a petición de su antiguo mentor a la abadía que fue su hogar, que abandonó veinte años atrás con el corazón roto por un amor imposible, el de una mujer con la que volverá a encontrarse. Y lo que su maestro quiere revelarle es algo que cambiará el curso de la cristiandad.

A través de su protagonista, Alvar, un pensador crítico que tiene que callar porque sabe a lo que se enfrenta, el autor ha querido reflejar esas sociedades en las que los seres humanos "nos hemos dejado dominar por dogmas inapelables".

La trama transcurre en una abadía reflejo de los contrastes enormes en los que vivía la sociedad medieval y a la relación que existía entre la razón y la fe. "En la Iglesia hay una demanda enorme de reproducir libros y atesorarlos como una recopilación del saber humano, pero al mismo tiempo las ideas contrarias eran purgadas".

Pero la verdadera heroína de la novela es Isabel, de la que estuvo enamorado Alvar 20 años atrás, una mujer maltratada por su marido en una época de sometimiento al hombre. Pero en la novela, este personaje "hace un viaje de reconstrucción tras darse cuenta de que ha sido abandonada por toda la sociedad", indica el escritor.

La novela está también llena de símbolos medievales a los que ha regresado Fernando J. Núñez para construir la parte de "thriller" y que, sostiene, convierten a su obra en un "tobogán".