Fernando Trueba: "Recibir premios y ataques forma parte de nuestra profesión"

Palma, 29 oct (EFE).- El Evolution Mallorca Internacional Film Festival entregará este jueves el premio de honor 2020 al director Fernando Trueba, quien ha asegurado que "recibir premios así, como también ataques, forma parte de nuestra vida, de nuestra profesión".

El oscarizado director de 65 años recogerá la estatuilla en el Palacio de Congresos de Palma durante la gala de clausura.

En el marco del festival se proyectó este miércoles la nueva película de Trueba, "El olvido que seremos", una adaptación de la novela del escritor Héctor Abad Faciolince que narra su propia historia

El director de cine y ganador del Oscar en 1994 con Belle Epoque ha confesado en un encuentro con la prensa que al principio, cuando le ofrecieron dirigir la película, no lo vio claro, "me había gustado mucho el libro, de hecho es de los libros que más he regalado" pero, asegura el director que nunca se le pasó por la cabeza llevar la novela al cine.

Trueba ha explicado que cuando la propuesta le llegó se sorprendió porque considera que "es difícil que te ofrezcan algo que te interese".

La película es colombiana pero cuenta con presencia española, como la de su hermano David, también director de cine además de periodista y escritor, quien se ha encargado de hacer el guion. Cuenta Fernando que su hermano ya conocía el libro y que cuando se lo propuso él le contestó: "Si lo hago tiene que ser ahora, porque más adelante ya estaré metido en otro proyecto".

Otro español involucrado en el film es el actor Javier Cámara, el protagonista. Fernando Trueba ha contado que el primer pensamiento cuando le ofrecieron hacer la película fue "qué pena que Javier Cámara no sea colombiano, porque haría muy bien el papel".

El cineasta cuenta que al principio lo descartó, se centró en hacer castings a actores colombianos y reconoce que había "buenísimos" pero al final se dijo: "Javier lo puede hacer", y se lo propuso.

"Ha hecho un trabajo muy importante para adaptarse al personaje, por ejemplo con el acento colombiano. Hasta la familia del escritor de la novela se ha quedado totalmente enamorada de Javier", asegura Trueba.

El director madrileño ha confesado que es amante de la isla desde hacer años, "venimos aquí con mi mujer cuando éramos jóvenes, primero íbamos a Sa Rápita y después por la zona de Andratx". De hecho, rodó su segunda película "Mientras el cuerpo aguante", con Chico Sánchez Ferlosio en Soller en el año 1981.

Preguntado por si daría algún consejo a los jóvenes cineastas que están empezando, Trueba ha contestado que no es muy de dar consejos. "Cuando era joven no quería que me dieran porque, antes, cuando te daban un consejo te estaban dando una orden, y yo siempre he sido indisciplinado y rebelde", ha asegurado.

Aun así, ha matizado: "El único consejo que les daría es que hagan cine con pasión y con amor, que no piensen en premios, Oscars, alfombras rojas o photocalls. Y, sobre todo, que no hagan nada de lo que tengan que avergonzarse".

Para la directora y fundadora del festival Evolution Film, Sandra Lipski, es un "orgullo tener a Fernando Trueba en esta edición porque su cine muestra muy bien la idea del festival, la de unir culturas y personas".