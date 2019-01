El festival BCNegra 2019 inicia mañana su travesía con más de 40 actividades

La décimo cuarta edición del festival literario BCNegra, que entre mañana y el 3 de febrero convertirá a Barcelona en la capital de la novela negra mundial, inicia su travesía el jueves con una cuarentena de actividades y un eje central, el Puerto, un elemento iconográfico que define a muchas ciudades.

Por primera vez, el escritor Carlos Zanón estará al frente de esta nave, que había tenido como comisario desde sus inicios al fallecido librero Paco Camarasa, a quien se homenajeará con diversas acciones dedicadas a su memoria.

John Banville, Leila Slimani, David Peace, Yasmina Khadra, Rosa Montero, Lisa McInerney, Toni Hill, Ken Bugul, Ferran Torrent, Charles Cumming, Mick Herron, Bernard Minier, Nacho Carretero, Núria Cadenes o Jordi de Manuel son algunos del centenar de autores que participarán en el evento.

En esta ocasión, el festival otorgará el premio Pepe Carvalho a la escritora argentina Claudia Piñeiro, especialmente conocida por los thrillers "Tuya" o "Betibú", donde disecciona la realidad y los comportamientos sociales.

Con un presupuesto de 170.000 euros, destaca, asimismo, en esta edición de la BCNegra la presencia de Otto Penzler, fundador y propietario de una de las primeras librerías de género policiaco, la neoyorquina The Mysterious Bookshop, y coautor de una de las 'biblias' del género, "Encyclopedia of Mystery and Detection".

Respecto al personaje, el libro y el autor en los que se profundizará en esta ocasión, el personaje será la inimitable Lisbeth Salander, icono del feminismo negro del siglo XXI, creada por Stieg Larsson; se recuperará la obra "Total Khéops", del francés Jean-Claude Izzo, y el autor será el norteamericano Chester Himes.

Las exposiciones que se inaugurarán mañana son "4,3 horas", en el patio del Palau de la Virreina, a cargo de los estudiantes del Máster en Fotografía y Diseño de la Escuela Elisava, quienes exhibirán el resultado de un trabajo de rastreo del turismo de cruceristas que pasa entre tres y cuatro horas en Barcelona.

La otra muestra se prepara en la Biblioteca Jaume Fuster, donde se podrá ver "Secretos de bolsillo", un viaje al pasado y a las colecciones policíacas de bolsillo de la editorial Bruguera, los en su momento populares "bolsilibros".