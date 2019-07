El festival Despertares del mexicano Isaac Hernández cierra con una gala de ballet

La belleza y sutileza de la danza brillaron en la gala "Despertares" clausurada este sábado en la ciudad mexicana de Guadalajara con una gala de más de 30 bailarines de las compañías más prestigiosas del mundo, bajo la dirección artística del mexicano Isaac Hernández.

Bailarines de compañías como el San Francisco Ballet, el Royal Ballet de Inglaterra, el Ballet Nacional de Inglaterra, el New York City Ballet, el Ballet Nacional de Canadá y la Ópera de Viena, fueron los invitados de esta gala en la que mostraron una selección de piezas representativas de la danza clásica y contemporánea.

Fue el cierre del festival "Despertares Impulsa" organizado por Hernández, premio "Benois de la danse" 2018 al mejor bailarín del mundo, con la intención de fomentar en México el gusto por el ballet y las artes escénicas mediante actividades gratuitas.

En un sencillo escenario del Teatro Telmex, el programa incluyó coreografías de danza clásica con piezas como "Tarantella", de Louis Moreau Gottschalk, "La bella durmiente" de Tchaikovsky y "La cenicienta", de Sergei Prokofiev, y más contemporáneas como "A quiet night of dance", de Jean Phillipe Rameau y "My way", de Frank Sinatra.

El público aplaudió con entusiasmo a su anfitrión, Isaac Hernández, nacido en Guadalajara, quien interpretó fragmentos de "El cisne negro" con la bailarina canadiense Tamara Rojoy de "No Man's land" y la rumana Alina Cojocaru, sus compañeras en el Ballet Nacional de Inglaterra.

La bielorrusa Anastasia Limenko y el estadounidense Brooklyn Mac, bailarines de The Stanislavsky ballet, de Moscú, interpretaron "Talismán" y fueron ampliamente celebrados por los asistentes que se mostraron sorprendidos durante todo el espectáculo.

El toque mexicano lo dieron la canadiense Tamara Rojo y el ruso Yuri Passokhov, Ballet Nacional de Inglaterra, con la pieza titulada "Broken wings Frida y Diego" en la que representaron al famoso matrimonio de pintores, mientras de fondo se escuchaba la canción popular "La Llorona" interpretada en vivo por músicos mexicanos.

El espectáculo abrió un espacio para los bailarines ganadores del concurso "America's got talent" y para parte del elenco masculino del Ballet Nacional de Inglaterra quienes mostraron por primera ocasión en México la pieza "Playlist (track 1,2)", creación original del reconocido coreógrafo William Forsythe.

La gala cerró con la intervención de Isaac Hernández y su hermano Esteban Hernández, del San Francisco Ballet, quienes interpretaron una versión de la clásica "My way" de Frank Sinatra con la que deleitaron al público.

Del 15 al 20 de julio "Despertares Impulsa" buscó acercar las artes, en especial la danza, a todo tipo de públicos con audiciones, conferencias, clases magistrales y talleres con expertos, aunque el mexicano Hernández ha puesto en duda la continuidad de este proyecto.