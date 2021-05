El Festival de Almagro recupera la naturaleza ibérica del Siglo de Oro

Paula Fernández

Lisboa, 25 may (EFE).- El Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, que se celebra cada verano en esa localidad de La Mancha (España), pondrá el acento en la naturaleza ibérica del Siglo de Oro en su 44ª edición, en la que recuperará su carácter internacional y que cuenta con Portugal como país invitado.

Tras la apuesta de los últimos años por las autoras y por las creaciones de América, el certamen, uno de los más prestigiosos del verano teatral español, quiere "dar un impulso firme a la naturaleza ibérica" de las creaciones de los siglos XVI y XVII, explicó su director, Ignacio García, en la presentación del festival realizada hoy en el Palacio Palhavã de Lisboa, residencia de la embajadora española.

En esa época, "las compañías teatrales iban y venían, los portugueses escribían en castellano y los castellanos en portugués", recordó García.

La 44ª edición, bajo el lema de "Y el tiempo breve pasarás en flores", verso de Sor Ana de la Trinidad, se celebra entre el 1 y 25 de julio y recupera días de exhibición después de la versión más reducida forzada el pasado año por la pandemia.

En esta edición se han programado 84 funciones de 38 compañías procedentes de once autonomías españolas y de Portugal. Contará con once estrenos, siete de ellos absolutos.

PROGRAMACIÓN PORTUGUESA

Tras las presencias de Colombia (2018) y México (2019), Portugal acude como invitado internacional con el Teatro Nacional São João y compañías de diferentes territorios lusos.

En la programación portuguesa sobresalen cuatro estrenos: "Entremés famoso sobre da pesca do río Miño", de la Compañía de Teatro de Braga y Centro Dramático Galego; "Embarcação do inferno", de A Escola da Noite y Centro Dramático de Évora; "Esta trabalhosa vida", de Os Músicos do Tejo, y "Castro", del Teatro Nacional São João.

Además, la agenda cuenta con una exposición de dibujos de Mujeres del Siglo de Oro realizados por el portugués José Manuel Castanheira -también autor de la imagen del cartel-, y un ciclo de conversaciones "Encuentro Diálogos Ibéricos".

García explicó a Efe que no tiene una estimación de cuánto público portugués suele acudir al festival pero espera "una subida importante" este año.

"Las compañías tienen sus seguidores y estamos seguros de que va a atraer público", señaló García, confiado en que no se trata de una apuesta solo para este año sino de "abrir la puerta a que la colaboración sea continua".

CONFIANZA TRAS LA PANDEMIA

La presencia de Portugal permitirá "intentar volver a abrir las fronteras y volver a recuperar la confianza en nosotros mismos", señaló durante el acto el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que apostó por "una edición muy optimista" tras el duro impacto que ha tenido la pandemia sobre la cultura.

"Nos proponemos que empiece un nuevo ciclo de reindustrialización cultural, porque hay muchos puestos de trabajo vinculados y es una necesidad espiritual y moral del ser humano y una seña de identidad para otros factores económicos como el turismo", defendió.

Para la ministra de Cultura lusa, Graça Fonseca, el festival constituye "un universo estimulante no solo de descubrimiento para los públicos sino de intercambio y de compartir experiencias" para las compañías.

"Es fundamental volver a los escenarios, tener confianza y tener cultura en las calles", manifestó.