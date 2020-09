Festival Cervantino de México abarcará raíces musicales de diversos países

México, 29 sep (EFE).- El Festival Internacional Cervantino ha anunciado este martes por medio de una conferencia los tres proyectos musicales multiculturales que serán parte de la programación internacional que se presentará vía virtual en la edición número 48 del famoso festival.

Se trata de la cantante portuguesa Sara Correia, el dueto musical gales y senegalés de Catrin Finch & Seckou Keita y el proyecto del estadounidense Seth Glier, cuya participación pretende acercarse al público más joven.

El fado portugués de Correia, las experimentaciones sonoras por medio de arpa y la kora de Finch y Keita, así como el pop moderno con narrativas profundas de Glier, serán algunos de los sonidos que se podrán escuchar en el mes de octubre.

En conferencia, los músicos expresaron su sentir en torno a la realización del festival en vivo y las dificultades que les ha traído como músicos la pandemia que actualmente aqueja al mundo.

Sin embargo, aunque todos aseguran preferir las presentaciones en vivo, también se sienten emocionados de mostrar su trabajo a distancia.

"Para mí de la noche a la mañana todo se canceló, cuando regrese a Reino Unido mi agenda se canceló y nadie sabe cuándo vamos a regresar para poder estar de nuevo en contacto con el público, hay oportunidades en línea pero el tener el contacto con la gente es fundamental", menciona Catrin.

Finch y Keita presentarán el 14 de octubre "Why fly?", su segundo disco que promete ser diferente al primero en muchos aspectos y adelanta que ya están preparando un tercer álbum que incluye la participación de la Real Orquesta Filarmónica de Liverpool.

Asimismo Sara ha anunciado que su espectáculo tendrá música de las principales cantantes de fado portugués de la historia, pero también composiciones propias, cuyas piezas -que evocan el recuerdo, la melancolía y la soledad a partir de historias de vida y paisajes plasmados en óleos sonoros- podrán ser escuchadas el sábado 17 de octubre.

Por su parte Glier se confiesa más cercano al formato digital, y el cantautor, productor y multiinstrumentalista presentará algunos de sus temas más recientes, como "If It Wasn't For You", que retoma las aportaciones de la ganadora al Premio Nobel de la Paz, Malala Yousafzai el sábado 18 de octubre.

La 48 edición del Festival Internacional Cervantino (FIC) se llevará a cabo del 14 al 18 de octubre de manera virtual, debido a la crisis sanitaria de la COVID-19, según acordaron la Secretaría de Cultura de México y el Gobierno del céntrico estado de Guanajuato, anfitrión del festival, el pasado mes de julio.