El Festival de Cine de Cayo Hueso mantiene su cita pese a la covid-19

Miami (EE.UU.), 18 nov (EFE).- El Festival de Cine de Cayo Hueso (KWFF), en el extremo sur de Florida, mantiene su cita anual, pese a la pandemia de la covid-19, con la proyección a partir de este miércoles, al aire libre y durante cinco días de unas sesenta cintas, entre largometrajes, cortometrajes y documentales.

"Es un cliché decir lo desafiante que ha sido 2020, pero no podríamos estar más orgullosos de que el festival se adapte a estos tiempos para garantizar la seguridad de todos", ha indicado Michael Tuckman, director de programación del festival, que cumple su novena edición.

Las películas participantes este año han destacado en festivales del calibre de Cannes, Sundance, el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) y el Festival de Cine de Nueva York (NYFF) y podrán verse en la Casa y Museo de Ernest Hemingway, la Antigua Casa de Key West y The Lawn, en el hotel Perry.

Es el "sentimiento comunitario lo que hace que este festival sea lo que es (...) Poder mostrar tantos estrenos es un testimonio de la fe que los cineastas y distribuidores han depositado en nosotros", subraya en un comunicado Tuckman.

"GIMME SHELTER" Y LOS ROLLING STONES

El festival se inaugura con la proyección de "Gimme Shelter", cuando se cumple el 50 aniversario de este documental centrado en el trágico concierto de la mítica banda The Rolling Stones en Altamont (1969). El evento estará precedido por la actuación del cantautor Nick Norman en el Anfiteatro del Café Butler.

También se entregará el premio Llave de Oro, por el diseño de vestuario, a Francine Jamison-Tanchuck, cuyo próximo trabajo se exhibirá en "One Night in Hollywood", de Regina King.

Y la cineasta Julia Reichert, conocida como la madrina del movimiento cinematográfico independiente estadounidense, será homenajeada con la proyección del documental "9 to 5: The Story of a Movement" (9 to 5: La historia de un movimiento), del cineasta Steve Bognar, que relata la vida de las activistas que integran la Asociación Nacional de Mujeres Trabajadoras.

Además del documental, se presentará la comedia "9 to 5" de 1980, protagonizada por Dolly Parton, Lily Tomlin y Jane Fonda, tres trabajadoras de oficinas corporativas que se unen para tumbar las condiciones laborales injustas y enfrentarse a un jefe sexista.

LA VOZ HUMANA Y EL UNIVERSO DE ALMODOVAR

También se proyectará el cortometraje "La voz humana", del director Pedro Almodóvar, publicitado como "el mayor estreno comercial de un cortometraje en la historia de España". Protagonizado por la actriz británica Tilda Swinton, el corto está inspirado en la obra de teatro homónima del escritor francés Jean Cocteau y se trata del primer proyecto en inglés del realizador manchego.

La selección del KWFF incluye películas como "I Carry You with Me", dirigida por Heidi Ewing; "Max Richter's Sleep", de Natalie Johns, o la destacada "Truman and Tennessee" (una conversación íntima entre los íconos literarios Truman Capote y Tennessee Williams), dirigida por Lisa Immorino Vreeland.

Ell thriller de Cannes "Sweat" dirigido por Magnus Van Horn; "No Ordinary Man", de Ainslee Chin, y la ganadora del Festival de Cine de Nashville "Can You Hear My Voice", de Bill Brummel, son otras interesantes propuestas cinematográficas.

La novedad del programa de este año es la realización del primer "Boat-In", similar a un autocine, en el que el público podrá ver las películas desde embarcaciones o sentado en el césped de Stock Island Marina.

El público podrá disfrutar también del estreno en Florida de "Cuba, Reframed" de John Biffar, que sigue a un grupo de habitantes de Key West en una misión de paz a Cuba a bordo del histórico Wolf Schooner.

También se proyectará en su 45 aniversario la película "La noche se mueve" de Arthur Penn, en la que el actor Gene Hackman viaja a los Cayos de Florida para resolver un caso de personas desaparecidas.

El KWFF clausura su programa el próximo 22 de noviembre con el estreno mundial de la película "Rock Camp" de Douglas Blush, una película que "resume el espíritu de Key West", señala Tuckman.