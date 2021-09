Festival de cine de Sitges recupera un filme olvidado de George A. Romero

Barcelona, 23 sep (EFE).- El Festival de Cine Fantástico de Sitges recuperará en su próxima edición dentro de la sección "Seven Chances" un filme olvidado del mítico director del género George A. Romero, "The Amusement Park".

Según ha informado este jueves el certamen, "The Amusement Park" narra el sufrido periplo de un abuelo en un parque recreativo para la tercera edad.

A principios de los años 70, una entidad religiosa encargó a Romero un filme educativo para advertir de las graves problemáticas que tenía que afrontar la gente mayor, pero "la corrosiva patraña admonitoria" que el cineasta entregó los aterrorizó y quedó olvidada en un cajón.

Y no fue hasta 2017 cuando se encontró una copia en 16 milímetros, a partir de la cual se ha hecho la restauración que se exhibirá en Sitges.

Seis años después de proyectar en Sitges "Cosmos", su exultante despedida, Andrzej Zulawski volverá a estar presente en Sitges con la copia restaurada de "On the Silver Globe" (Na Srebrnym Globie), uno de sus trabajos menos vistos.

En él, el director se introdujo en los territorios de la ciencia ficción filosófica para narrar la aventura de cuatro astronautas que intentan mantener la continuidad de la civilización, purgando sus vicios y errores históricos, en un planeta extraterrestre.

En la sección también se recuperará "Multiple Maniacs", uno de los primeros largometrajes del cineasta norteamericano John Waters, en el que ya aparecía la icónica Divine.

Dentro de "Seven Chances" se podrá ver el documental "Woodlands Dark and Days Bewitched: A History of Folk Horror", en el que el especialista Kier-La Janisse analiza en profundidad el subgénero especialmente prolífico en Gran Bretaña durante los setenta, con obras como "The Wicker Man" o "The Blood on Satan’s Claw", y aplica además la lupa de la perspectiva de género.

Paul Naschy repite en la sección, y después de rescatar en la edición pasada la turbia crónica negra de "El huerto del francés", este año se exhibirá la restauración de una de sus películas más icónicas de los setenta, "El aullido del diablo".

Si el año pasado se proyectó en Sitges "À meia-noite levarei sua alma", mito fundacional del terror brasileño, en esta edición descubrirá en primicia mundial "A praga" (1980), del fallecido José Mojica Marins, rodada en Super 8 e inacabada debido a varios contratiempos en la producción.

Completan las siete recuperaciones del festival de Sitges "Wolf Guy", de Kazuhiko Yamaguchi, un homenaje al recientemente fallecido actor Sonny Chiba, que en esta cinta interpreta a un hombre lobo detective que se las tendrá que ver con un misterioso asesino y con los servicios secretos japoneses.