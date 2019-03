El festival colombiano de cine Ficci rendirá homenaje a la América mestiza

El Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (Ficci) levantará mañana el telón de su LIX edición que rendirá homenaje a la América mestiza y a los estadounidenses Ethan Coen y Michael Shannon.

De nuevo Cartagena de Indias, que se precia de albergar la tribuna más antigua del continente para el cine iberoamericano, será el escenario de un festival que quiere expandir sus fronteras para abrir sus escenarios a la libertad creativa de los cineastas de todo el mundo.

Para este año en que Felipe Aljure debuta como director artístico, la muestra "Migración y mestizaje" será uno de los ejes del festival con el objetivo de enriquecer "la reflexión sobre la migración y el mestizaje en el mundo".

Como parte de esa sección fueron seleccionados los documentales "Nijole", de Sandro Bozzolo (Lituania, Colombia e Italia), así como "Eastern memories", de Niklas Kullström y Martti Kaartinen (Finlandia).

Entre las obras de ficción se cuentan "The Fig Tree", de Aalam-warqe Davidian (Israel); "Alone at my Wedding", de Marta Bergman (Bélgica) y "Oreina", de Koldo Almandoz (España).

Por otra parte, fueron incluidos los cortometrajes "Dios nunca muere", de Barbara Cigarroa (Estados Unidos) y "Vendo pipas", de Juan Diego Aguirre Gómez (Colombia).

En esta ocasión, la muestra de ficción fue dividida entre cintas colombianas, iberoamericanas y del mundo.

Para la sección colombiana fueron escogidas, entre otras, las películas "Monos", de Alejandro Lande; "Los silencios", de Beatriz Seignemartin y "Niña errante", de Rubén Mendoza.

En la sección iberoamericana competirán "Mataindios", de Oscar Felipe Sánchez y Robert Julca (Perú); "Raia 4", de Emiliano Cunha (Brasil) o "The Dead and the Others", de Renée Nader Messora y João Salaviza (Portugal y Brasil), entre otros títulos.

Para "Ficciones de acullá", en la que se encuadran largometrajes del resto del mundo, se podrán ver, por ejemplo, "Never look Away", de Florian Henckel von Donnersmarck (Alemania); así como "Good morning", de Bahij Hojeij (Líbano y Francia) o "Burning", de Chang-dong Lee (Corea del Sur).

Además y como parte del homenaje a Ethan Coen, se proyectarán dos de sus películas: "Fargo" y "No es país para viejos", mientras que de Shannon los espectadores podrán ver "Take shelter" y "99 homes".

En esta edición del Ficci, y como sucede desde hace 20 años, habrá un espacio para "Cine en los barrios", un programa que busca llevar un circuito de distribución alternativa a las diferentes comunidades de Cartagena.

Esta apuesta social intenta consolidarse como una ventana para que todos los cartageneros puedan disfrutar cerca de sus hogares las grandes producciones cinematográficas que les brindan la oportunidad de abrir su mirada a lenguajes y geografías diversas.