El Festival Málaga estrenará el último trabajo en cine de Roberto Fraile

Valladolid, 24 may (EFE).- El Festival de Málaga (del 3 al 13 de junio) estrenará en España la película "All the souls...", un documental de Roberto Lozano sobre la esclavitud sexual y el tráfico de órganos, del que fue director de fotografía el reportero Roberto Fraile, asesinado el pasado abril en Burkina Faso.

Después de resultar herido de gravedad en 2012 en la ciudad vieja de Alepo por la metralla de una granada que encendía un rebelde guerrillero, al que rodaba mientras éste prendía una mecha muy corta, Fraile regresó a Siria dos veces más: "Siempre estaba al límite", ha declarado este lunes a Efe el director de "All the souls...".

"Con Roberto he rodado en Afganistán, Irak y el Congo escenas realmente muy complicadas, de riesgo real. Sabes que estás en un conflicto armado, en una guerra, empotrado con el ejército en primera línea de fuego y expuesto a lo que les ha ocurrido a él y a David Beriain", ha explicado en una entrevista con la Agencia Efe.

Rodado en Nepal, después del terremoto de 2015, pero también en India, España, Dubai, Malasia y Sri Lanka, "All the souls..." fue estrenado el pasado octubre en el Festival de Varsovia, uno de los quince certámenes europeos de Categoría A, y este 9 de junio lo hará en España, en la sección "Afirmando los derechos de las mujeres", dentro del Festival de Málaga.

"No podemos pedir más. Es un espaldarazo inicial muy importante porque Málaga no deja de ser el festival por excelencia del cine español e iberoamericano. En estos tiempos tan difíciles para el cine, que no para el sector audiovisual, es lo mejor que hubiéramos podido soñar", ha reflexionado.

A ello se añade el recuerdo de Roberto Fraile, "mi compañero, mi amigo, tan cercano que era como un hermano", colaborador habitual en varios documentales de la decena larga que acumula Lozano (Valladolid, 1968) desde hace casi veinte años, principalmente dedicados a la defensa de los derechos humanos y centrados en África.

"Este estreno en España tendrá una carga emotiva muy grande porque no deja de ser el último trabajo de Roberto Fraile (en cine y como director de fotografía), su legado, por eso será un homenaje a él, por su compromiso y trabajo durante tantos años a su lado", ha evocado antes de referirse a "Los ojos de la guerra" (2012).

Dedicado a los reporteros de guerra, este documental también contó con la dirección fotográfica de Roberto Fraile para relatar la labor de varios periodistas en zonas de conflicto, entre ellos la de David Beriain en Afganistán, asesinado en Burkina Fasso junto a Fraile mientras grababan un reportaje sobre caza ilegal de especies protegidas.

"Cuando vas a sitios difíciles, en conflicto o en guerra, sabes que estás expuesto aunque nunca esperas la noticia del asesinato de un amigo. Lo sabes y lo asumes pero no quieres que ocurra", ha agregado sobre los riesgos que él mismo como director también ha debido afrontar.

Sobre África y los derechos humanos gravita la trayectoria de Roberto Lozano en cintas como "Yambo África" (2004), "Nacer en África" (2007) y "El mensajero del sur" (2008), aunque su último trabajo, producido por el sello independiente CESNA, haya tenido otras coordenadas para denunciar la venta de niños en Nepal tras el terremoto de 2015, para esclavitud sexual y tráfico de órganos.

"De las gentes de África, especialmente de sus mujeres, deberíamos aprender mucho todos, de su capacidad de lucha: son unos auténticos supervivientes", ha apuntado Roberto Lozano antes de recordar que son seres humanos "iguales que nosotros", sólo que "han tenido la desgracia de nacer en otros mundos repletos de desigualdades sociales, injusticias, pobreza y miseria".

Con su pública denuncia, a través de su filmografía, pretende contribuir a paliar en la medida de lo posible esa situación, como hicieron David Beriain y Roberto Fraile, a quienes ha vuelto a recordar y repetir que este estreno será un homenaje póstumo a sus personas.