El festival de Reading y Leeds regresará este verano tras el parón por covid

Londres, 24 feb. (EFE).- El festival de música de Reading y Leeds, en Inglaterra, volverá a celebrarse este verano, del 27 al 29 de agosto, tras la cancelación de la edición de 2020 a causa de la pandemia.

Así lo anunció este miércoles la organización del evento en un mensaje en Twitter, dos días después de que el Gobierno británico revelara su hoja de ruta para la desescalada, con la mirada puesta en levantar todas las restricciones para el 21 de junio.

Stormzy, Post Malone, Liam Gallagher, Queens of the Stone Age y Lewis Capaldi son algunos de los artistas ya confirmados, junto con Catfish and the Bottlemen, Disclosure o Charli XCX, que se turnarán para actuar en los escenarios al aire libre de Reading y Leeds.

"Tras el reciente anuncio del gobierno [británico], estamos impacientes por volver a los campos este verano", expresó en redes sociales la organización del festival, pendiente de anunciar más nombres del cartel.

A pesar de la incertidumbre que hasta ahora había en torno a la edición de este año, el evento ya tenía las entradas a la venta desde el pasado verano, cuando prometió regresar en 2021 por todo lo alto, con un festival "más grande y mejor".