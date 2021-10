Festival de Sevilla acogerá la lectura de nominaciones Premios Cine Europeo

Sevilla, 26 oct (EFE).- El Festival de Sevilla (SEFF) acogerá el próximo 9 de noviembre la lectura oficial de las nominaciones a los 34 Premios del Cine Europeo de la European Film Academy (EFA), que se entregarán el próximo 11 de diciembre en Berlín.

Además de acoger esta primera cita de la carrera a los premios de la EFA, el Festival de Sevilla será durante nueve días una gran pantalla para las producciones candidatas, ya que de los 53 largometrajes que optan a los máximos galardones del cine europeo, una veintena podrán verse en el SEFF, informa la organización en un comunicado.

Entre ellos destaca, como única película española, 'El vientre del mar', del cineasta Agustí Villaronga (Palma, 1953), una adaptación de un episodio de la novela "Oceano mare" del italiano Alessandro Baricco, que podrá verse en la Sección EFA del certamen hispalense, que incluirá un año más una selección de las cintas preseleccionadas por la academia europea, todas ellas candidatas al Premio del público del SEFF, que otorgarán con sus votos los espectadores del festival.

Junto a esta producción española, la Sección EFA programa en esta edición debuts aplaudidos como 'Apples', del griego Christos Nikou, Premio Las Nuevas Olas 2020, o '200 meters', del palestino Ameen Nayfeh, galardonada con el Premio Historias Extraordinarias 2020.

Asimismo, completan esta sección la película ganadora del Gran Premio del Jurado del último Festival de Cannes, 'Compartment nº6', de Juho Kuosmanen, 'La fam' (Fred Baillif), 'La peor persona del mundo' (Joachim Trier), 'Lamb' (Valdimar johannsson), 'The innocents' (Eskil Vogt), 'Luzzu' (Alex Camilleri), 'The whaler Boy' (Philipp Yuryev) y 'La historia de mi mujer', de Ildikó Enyedi, protagonizada por Léa Seydoux y Louis Garrel.

La programación del 18 Festival de Sevilla incluye en otras secciones competitivas siete películas más candidatas a los EFA 2021.

En la Sección Oficial se podrán ver cinco títulos: '¿Qué vemos cuando miramos al cielo?' (Alexandre Koberidze), 'Ahed´s knee' (Nadav Lapid), 'Great Freedom' (Sebastian Meise); 'Fabian – Going to the dogs' (Dominik Graf) y 'Para Chiara' (Jonas Carpignano).

En la sección Las Nuevas Olas No Ficción se proyectarán dos películas candidatas, 'Babi Yar. Context' (Sergei Loznitsa) y 'Flee' (Jonas Poher Rasmussen).

De las 53 películas seleccionadas para competir en la 34ª European Film Academy, siete ya se proyectaron en la 17º edición del Festival de cine de Sevilla.

Estos largometrajes son 'Ammonite' (Francis Lee); 'Dear Comrades!' (Andrei Konchalovsky); 'Night of the kings' (Philippe Lacôte); 'Never gonna snow again' (Malgorzata Szumowska y Michal Englert); 'Oasis' (Ivan Ikic); 'Quo vadis, Aida?' (Jasmila Žbanić) y 'Conference' (Ivan Tverdovskiy).