Festival de Sevilla completa su sección oficial con 20 largos europeos

Sevilla, 8 oct (EFE).- La Sección Oficial de la decimoctava edición del Festival de Sevilla, que se desarrollará del 5 al 13 de noviembre, ha quedado completada con veinte títulos, y se revela como una de las más disputadas y completas de la historia del certamen.

En un comunicado, el Festival ha informado de que a nombres ya anunciados como Mia Hansen-Løve, Nadav Lapid, Andrea Arnold o Miguel Gomes, así como el de cineastas españoles como Santi Amodeo o Liliana Torres, se unen autores sobresalientes del cine europeo con sus últimos trabajos que competirán por el Giraldillo de Oro.

La nómina de autores se completa con los nombres de Apichatpong Weerasethakul, Jacques Audiard, Michelangelo Frammartino, Dominik Graf, Václav Kadrnka, Aleksandr Zeldovich, Arthur Harari y Joana Handjithomas y Khalil Joreige.

Ocho nuevos largometrajes que se suman al avance de los siete ya anunciados a competición en el concurso que confirman al certamen hispalense como la indispensable puerta de entrada a España de la creación cinematográfica europea reciente, según la organización.

En la Sección Oficial Fuera de Competición se proyectarán las películas firmadas por autores españoles como son 'Alegría', de Violeta Salama, y 'El amor en su lugar', de Rodrigo Cortés.

La lista completa de películas en la sección oficial la forman 'Las gentiles', de Santi Amodeo; 'Fabian: Going to the Dogs', de Dominik Graf; 'Memory Box', de Joana Hanjithomas y Khalil Joreige; ''París, Distrito 13', de Jacques Audiard; 'Espíritu sagrado', de Chema García Ibarra; 'Saving One Who Was Dead', de Václav Kadrnka; 'Il Buco', de Michelangelo Frammartino; '¿Qué hicimos mal?', de Liliana Torres o 'Memoria', de Apichatpong Weerasethakul.

La relación la completan 'Medea', de Aleksandr Zeldovich; 'Onoda', de Arthur Harari; ''¿Qué vemos cuando miramos al cielo?', de Aleksandre Koberidze; 'A Chiara', de Jonas Carpignano; 'Costa Brava, Líbano', de Mounia Akl; 'La isla de Bergman', de Mia Hansen-Løve; 'Cow', de Andrea Arnold; 'Diarios de Otsoga', de Miguel Gomes y Maureen Fazendeiro; 'Great Freedom', de Sebastian Meise; 'Ali & Ava', de Clio Barnard y 'Ahed's Knee', de Nadav Lapid.

