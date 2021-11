"FIFA 22" para PS4 se consolida como el videojuego más vendido en España

Madrid, 3 nov (EFE).- "FIFA 22", para PS4, se consolida por segundo mes consecutivo como el videojuego más vendido en España, un título que también encabeza las listas de los más exitosos del mes de octubre en PS5, Xbox One y PC, mientras que en Xbox Series y Nintendo Switch ocupa la segunda posición.

El "top 5" de los juegos más exitosos del pasado mes lo completa "Metroid Dread" para Nintendo Switch, que irrumpe con fuerza en el mercado, "Grand Theft Auto V" para PS4, "FIFA 22" en Switch y "Far Cry 6" para PS4, según la lista publicada por la Asociación Española de Videojuegos (AEVI) de acuerdo con los datos de Games Sales Data, el panel de referencia a nivel europeo en el mercado de videojuegos.

Por plataformas, en PlayStation 5 (PS5), los títulos más vendidos de octubre han sido, por este orden: "FIFA 22", "Far Cry 6", "NBA 2k22", "Alan Wake Remastered" y "Spider-Man: Miles Morales".

En PS4, "FIFA 22" se posiciona también en primer lugar por delante de "Grand Theft Auto V", "Far Cry 6", "Alan Wake Remastered" y "Fallout 76"; mientras que en su antecesora, la PS3, los mayores éxitos de ventas de octubre han sido: "SBK-09: Superbike World Championship", "Nier", "Sonic Generations", "Metar Gear Solid: TRhe Legacy Collection" y "Grand Theft Auto V".

En XBOX Series, "Far Cry 6" desbanca de la primera posición al "FIFA 22", que ocupa ahora la segunda plaza de los más vendidos en España en esta plataforma de última generación de Microsoft, por delante de "Alan Wake Remastered", "Assassin's Creed Valhalla", "The Dark Pictures Anthology: House of Ashes".

En XBOX One han sido "FIFA 22", "Grand Theft Auto V", "Crysis Remastered Trilogy", "NHL 20" y "Red Dead Redemption 2", y en XBOX 360 el "top 5" lo conforman "Brink", "Red Dead Redemption", "Disney Infinity 3.0: Star Wars Starter Pack", "Sega Mega Drive Ultimate Collection" y "Sonic Unleashed".

En Nintendo Switch los mayores éxitos de ventas han sido "Metroid Dread", FIFA 22", "Animal Crossing: New Horizons", "Minecraft: Nintendo Switch Edition" y "Mario Kart 8 Deluxe", al tiempo que para la 3DS han sido "Animal Crossing: New Leaf-Welcome Amiibo", "Super Mario 3D Land", "Yo-Kai Watch 2: Psychic Specter", "Luigi's Mansion" y "Lego Star Wars: The Force Awakens".

Finalmente, en la lista de videojuegos más demandados para PC están "FIFA 22", "Cyberpunk 2077", "The Sims 4" y "Call of Duty: Black Ops (II, I y III, por ese orden).