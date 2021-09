El filipino John Arcilla, Copa Volpi al mejor actor en Venecia

Venecia (Italia), 11 sep (EFE).- El filipino John Arcillo se ha alzado con la Copa Volpi al mejor actor por "On the job. The Missing 8" de Erik Matti en el 78 Festival de Cine de Venecia.

Penélope Cruz, Copa Volpi a la Mejor Actriz de Venecia por "Madres Paralelas"

