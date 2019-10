El filme "4x4" explota el tema del miedo a la inseguridad en Argentina

El director argentino Mariano Cohn explota el tema recurrente del miedo a la inseguridad ciudadana en Argentina en su última película, "4x4", que proyecta en el Festival de Cine Fantástico de Sitges.

En la presentación a la prensa, Cohn ha dicho este viernes que "en los últimos diez años, a razón de 250 películas por año, ningún filme ha querido tratar este miedo a la inseguridad y la violencia, a pesar de ser un debate de total actualidad".

Cohn ha confesado que a la hora de afrontar este proyecto los miembros del equipo estaban "totalmente irradiados por esa discusión y lo único que hace la película es poner ese debate en palabras de manera literal y sin reprimirnos nada al tratar el tema".

Es consciente de que "4x4" "perforó un debate que va más allá de la crítica de cine" y por ello sufrieron algunas consecuencias: "la película dividió a la opinión pública hasta el punto de que algunos nos decían que era de derechas y otros nos acusaban de que era de izquierdas, pero en ese lugar es donde la película crece y abre el debate al exterior".

Cohn piensa que la película exige "un espectador activo, que tiene que completar la obra después del visionado".

La película se inicia con una escena en la que aparece un lujoso todoterreno aparcado en un barrio cualquiera de Buenos Aires, y un joven entra en él para robar, pero cuando quiere salir, no puede. Las puertas no responden, las ventanillas, tampoco y el vehículo se convierte en un búnker blindado. Alguien desde fuera tiene el control del vehículo y parece tener un plan.

Fueron tres semanas de rodaje claustrofóbico, especialmente para el protagonista, el actor Peter Lanzani, pero con cuatro semanas de "planificación y logística", reconoce el director, que sin embargo dejó "un margen para la improvisación".

Lanzani ha revelado que su trabajo con un personaje que apenas se puede mover en el interior del todoterreno es "muy físico", un lenguaje muy difícil, pues "no entrenamos mucho el cuerpo" y más con "un ladrón, que está preparado para huir corriendo o pelear si ha de hacerlo".

Ahondando en esta idea, Cohn recuerda que "de hecho, los primeros veinte minutos son mudos".

No piensa el cineasta argentino que se trate de una película que refleje la Argentina de Macri: "En la otra Argentina (la kirchneriana) no se hubiera filmado esta película. Toca un tema que no fue abordado por el cine argentino, seguramente por que el tema está tan naturalizado en la sociedad argentina que nadie se hacía preguntas" y añade que "seguramente '4x4' tiene que ver más con la década anterior que con este nuevo período".

Admite Cohn que "4x4" tiene puntos en común con "La cabina" de Antonio Mercero, pero también con "Buried", "Tarde de perros", "Un día de furia" o "Cuenta atrás", y subraya que ellos se nutrieron del género para "tratar un tema muy áspero y que la película fuera muy digerible".

Para el director, "4x4" puede ser vista como "una película de género, de encierro y fantástica a la vez", aunque en su país será percibida como más realista: "En Argentina está naturalizado este conflicto y de hecho se basa en dos o tres casos reales de chicos que entraron a robar en autos y se quedaron encerrados".