Filmoteca Española anuncia un ciclo de sesiones de cine y música en directo

Madrid, 11 ene (EFE).- Filmoteca Española inaugurará el próximo 17 de enero un nuevo ciclo, "Sound & Vision Filmoteca", que combinará la proyección de documentales musicales y conciertos en directo, según ha anunciado hoy en un comunicado esta institución dependiente del Ministerio de Cultura.

La artista chilena Soledad Vélez inaugurará estas sesiones, que tendrán lugar un domingo al mes en el cine Doré de Madrid, y tras su actuación se proyectará "Sisters With Transistors" (2020), de Lisa Rovner, un documental que recorre la historia de las pioneras de la música electrónica y cuenta con la participación de Laurie Anderson.

El programa persigue, según sus comisarios, Carlos Reviriego y Martin Page, establecer "un diálogo entre la pantalla y los músicos, entre imágenes del pasado y los sonidos del presente, así como vindicar las salas de cine como espacios comunitarios de enriquecimiento y diálogo cultural".

La selección persigue ser heterogénea e incluir tanto filmes clásicos como contemporáneos, y variedad de géneros musicales.

Los conciertos, previos a la proyección de la película, tendrán "una naturaleza íntima", de carácter acústico, y serán de unos treinta minutos de duración.

De momento está confirmado el programa hasta junio. Los títulos y artistas son los siguientes: en febrero "The Year of the Horse" (1997), de Jim Jarmusch y concierto de Franela; en marzo la película "Patti Smith: Dream of Live" (2008), de Steven Sebring y concierto por confirmar.

En abril la película elegida es "Calle 54" (2000), de Fernando Trueba y la música de Iván "Melon" Lewis Trio; en mayo "Don't look back (1967)", de D. A. Pennebaker y concierto de Nice Price; y en junio "Wattstax" (1976), de Mel Stuart, con actuación de Julián Maeso & Friends.