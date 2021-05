Florence + The Machine interpreta el tema principal de la película "Cruella"

Redacción Cultura, 10 may (EFE).- La banda indie rock Florence + The Machine interpretará "Call me Cruella", el tema principal de la película "Cruella", en la que Emma Stone dará vida a la emblemática villana de "101 dálmatas" y que se estrenará el próximo 28 de mayo en cines en la plataforma Disney +.

Este tema, compuesto por Florence Welch, líder de la banda británica, se podrá escuchar a partir del 21 de mayo y, además de en la propia película, estará incluido en la banda sonora original y en el álbum, ambos producidos por Walt Disney Records.

“Algunas de las primeras canciones que aprendí a cantar fueron canciones de Disney. Y los villanos casi siempre salían ganando. Así que ayudar a crear e interpretar una canción para 'Cruella' es un sueño de mi infancia cumplido", asegura Florence.

Florence Welch es la compositora y líder de la banda británica nominada al Grammy Florence + The Machine. Sus cuatro álbumes han obtenido excelentes críticas y ha vendido millones de copias en todo el mundo, con 3 álbumes en el top 10 de Estados Unidos.

El pianista Nicholas Britell, compositor del resto de la banda sonora de la película, confiesa que "tanto con esta canción como con la música de Cruella, el objetivo era adoptar la estética de rock salvaje de los 60 y los 70".

"Grabamos todo con equipo 'vintage' y cinta analógica en los estudios Abbey Road y AIR Studios de Londres, fusionando elementos orquestales con guitarras y bajos eléctricos, órganos, teclados y batería", explica.