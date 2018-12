"Entre dos aguas" y "El fotógrafo de Mauthausen" logran 9 nominaciones Gaudí

Las películas "Entre dos aguas", "Viaje al cuarto de una madre" y "El fotógrafo de Mauthausen" son las que, con un total de nueve, han conseguido más nominaciones a los XI Premios Gaudí de la Academia del Cine Catalán, que se fallarán el próximo mes de enero.

Los actores David Verdaguer y Núria Prims han hecho esta mañana lectura de las nominaciones en el auditorio de La Pedrera de la capital catalana.

La mitad de los largometrajes de ficción, documentales y para televisión nominados cuenta con dirección femenina; y cuatro de los ocho largometrajes nominados en las dos categorías de Mejor película están dirigidos por mujeres, según ha destacado la Academia.

Dos de ellas, Elena Trapé y Celia Rico, optarán al Gaudí a la Mejor dirección junto con Isaki Lacuesta y Jaime Rosales.

El 3 de enero empezará la segunda vuelta de las votaciones, de donde saldrán las películas ganadoras de las 22 categorías que componen los premios del cine catalán.

Los galardones se entregarán el 27 de enero en una gala que presentará el Mag Lari en el Palacio de Congresos de Cataluña.

Tras "Entre dos aguas", de Isaki Lacuesta, "El fotógrafo de Mauthausen", de Mar Targarona, y "Viaje al cuarto de una madre", de Celia Rico, cada una con nueve nominaciones, siguen en la lista "Petra", de Jaime Rosales (8) y "Les distàncies", de Elena Trapé (7).

En la categoría de Mejor Película (en catalán) compiten "Formentera Lady", de Pau Durà; "Jean-François i el sentit de la vida", de Sergi Portabella, "Les distàncies", de Elena Trapé, y "Yo la busco", de Sara Gutiérrez Galve.

Optan a la estatuilla a la Mejor Película en Lengua no Catalana "El fotógrafo de Mauthausen", "Entre dos aguas", "Petra" y "Viaje al cuarto de una madre".

En Mejor Dirección, el premio se disputará entre Celia Rico ("Viaje al cuarto de una madre"), Elena Trapé ("Les distàncies"), Isaki Lacuesta ("Entre dos aguas") y Jaime Rosales ("Petra").

Las nominaciones a Mejor Protagonista Femenina han recaído en Alexandra Jiménez ("Les distàncies"), Bárbara Lennie ("Petra"), Carme Elías ("Quién te cantará) y Lola Dueñas ("Viaje al cuarto de una madre"); y las de Mejor Protagonista Masculino en Àlex Brendemühl ("Petra"), Israel Gómez Romero ("Entre dos aguas"), Mario Casas ("El fotógrafo de Mauthausen") y Sergi López ("La vida lliure").

Anna Castillo, Clara Segura, Maria Ribera y Marisa Paredes competirán por el Gaudí a la mejor actriz secundaria; mientras que Alain Hernández, Eduard Fernández, Miki Esparbé y Oriol Pla lo harán por la estatuilla al mejor actor secundario.

Respecto a las películas documentales, las nominadas son "Comandant Arian", de Alba Sotorra, "I hate New York", de Gustavo Sánchez, "Petitet", de Carles Bosch, y "Trinta Lumes", de Diana Toucedo.

Tres de las superproducciones seleccionadas, "Superlópez", "Jurassic World: El reino caído" y "La sombra de la ley", deberán conformarse con premios de carácter técnico, pues han recibido, respectivamente, 5, 3 y 3.

"Superlópez", de Javier Ruiz Caldera, compite por las estatuillas a la mejor Producción Artística, Vestuario, Sonido, Efectos visuales y Maquillaje/Peluquería; "Jurassic World", de J.A. Bayona, optará a mejor Montaje, Fotografía y Sonido; y "La sombra de la ley", de Dani de la Torre, aspira a los Gaudí a Mejor Vestuario, Efectos Visuales y Maquillaje/Peluquería.

El Gaudí a la Mejor Película Europea se los disputarán "Call me baby your name", de Luca Guadagnino; "Caras y lugares", de Agnès Varda; "El hilo invisible", de Paul Thomas Anderson; y Cold war", de Pawel Pawlikowski.

Faltan por anunciar el premio del público a la Mejor Película, así como el Gaudí de Honor, que se dará a conocer en las próximas semanas.