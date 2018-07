Un fotógrafo español descubre mundos cósmicos en los ascensores de Tokio

Los ordinarios ascensores de Tokio encierran mundos cósmicos en un sutil juego de luces e intervalos, según las imágenes de la exposición "SIX" ("Seis", en inglés) del fotógrafo español Xavier Comas inaugurada hoy en Bangkok.

"En SIX encontré la parte más pura del espacio en cuanto que descubres otra realidad (...) El número seis hace referencia a la planta 6, las seis paredes del ascensor, un número perfecto en matemáticas...", explica a Efe el fotógrafo y artista catalán.

Puntos lumínicos que se congregan en círculo como si fuera una galaxia, ráfagas de luces o puntos de luz sobre fondos de un negro profundo son algunas de las imágenes abstractas de la obra expuesta en el espacio de arte H Gallery hasta el próximo día 29.

Comas explica que la idea de esta colección fotográfica surgió mientras continuaba el proyecto "Tokyo up, down" (2009) en la capital japonesa en la que abordaba la "alienación" del "no espacio" dentro de los ascensores.

Entre 2015 y 2017 volvió a recorrer Tokio para retratar con sus cámaras Fuji y Contax los espacios y las personas en cientos de ascensores en el barrio rojo de Kabukicho y en el distrito financiero de Nishi-Shinjuku.

"En total, habré fotografiado unos mil ascensores o más", asegura el fotógrafo afincado en Bangkok.

En sus viajes verticales por los rascacielos de oficinas o los tugurios del barrio rojo se topó varias veces con situaciones misteriosas curiosamente casi siempre en la planta sexta.

"Una vez, en el piso 6, se abrió la puerta y había una tapia de ladrillo. Es lo último que te esperas", relata Comas.

En "Tokyo up, down", su foco retrata sobre todo los rostros de los pasajeros que ascienden o bajan en el ascensor, un espacio que él definió como "suspendido física y metafísicamente".

En su opinión, los ascensores demuestran la contradicción de las urbes modernas donde la cercanía física se contrapone a la lejanía emocional en los espacios transitorios.

Por algún motivo, empezó a desinteresarse por las personas y desvió su atención hacia los juegos de luz en instantes fugaces que recuerdan al concepto japonés "ma", que hace referencia al "espacio entre estructuras", la pausa o los silencios transitorios.

Las exposición en la galería H incluye fotografías montadas con planchas de aluminio y polímeros (Diasec) y una proyección de vídeo y se incluye dentro del festival Photo Bangkok.

La obra Comas ha sido expuesta en galerías de arte de Japón, Tailandia, Hong Kong o Singapur, y publicada en revistas de todo el mundo, como las japonesas "Quotation" o "Courrier", la hongkonesa "Asian Literary Review" o el "Magazine" de La Vanguardia.