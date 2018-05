El fotógrafo personal de Springsteen presenta una muestra inédita sobre el artista

David Rose, fotógrafo personal de Bruce Springsteen durante una década, estrena hoy la muestra "Unseen Springsteen: Intimate Portraits", que incluye algunas imágenes nunca antes publicadas sobre "The Boss".

La exposición, compuesta por 26 fotografías que ofrecen un retrato único del artista sobre su vida personal y su proceso creativo, podrá visitarse hasta el 2 de junio en la galería Mr. Musichead de Los Ángeles.

"Estaba repasando algunas de esas fotos y me di cuenta de que habían pasado 25 años desde que empecé a trabajar con él. No me lo podía creer. Empecé a rebuscar en los archivos y al mismo tiempo Sony me contactó sobre el lanzamiento de un nuevo recopilatorio, que cubre más o menos ese mismo periodo", explicó Rose a Efe.

"Eso me inspiró y me animó a mirar qué podía resultar interesante", agregó.

Casi la mitad de las imágenes nunca han sido expuestas al público antes, incluidas instantáneas que fueron desechadas en su momento y otras rarezas.

Algunas de estas fotos aparecen también en la nueva caja recopilatoria, a la venta desde hoy, de los LP que Bruce Springsteen publicó entre 1987 y 1996 y que llevan tiempo descatalogados, en una edición limitada y remasterizada por primera vez en vinilo.

Entre esas instantáneas se cuentan las portadas de los álbumes "Human Touch" y "Lucky Town", así como escenas empleadas para los EP "Blood Brothers", "Greatest Hits y "Tracks".

El fotógrafo recordó cuando estaba trabajando en Los Ángeles con Springsteen en las portadas de "Human Touch" y "Lucky Town" durante un día en el que llovía a cántaros en la ciudad y el músico estaba tranquilo en un sofá pensando en qué hacer durante esa jornada.

Todo estaba listo en el estudio para llevar a cabo la sesión fotográfica, pero cuando Rose entró en el camerino del artista, le vio a solas tocando la guitarra y decidió que aquello representaba mucho mejor la esencia de "The Boss".

Esa es una de las fotografía que componen la muestra.

"Él es tal cual lo percibe la gente. Se preocupa de verdad por la gente. Creció en ese mundo sobre el que escribe. Sabe conectar con el ciudadano medio. Realmente los respeta", indicó.

Rose, a lo largo de su carrera, ha fotografiado a líderes políticos como Bill Clinton y Nelson Mandela, así como actores, artistas y músicos como Tom Cruise, Johnny Depp, Samuel L. Jackson, Clint Eastwood, Matt Damon, U2, Willie Nelson, Bonnie Raitt, Lyle Lovett, Metallica, Snoop Dogg y Kanye West, entre otros.

"Con la mayoría de ellos apenas consigues tener media jornada con ellos y es difícil crear una sintonía, pero con Bruce trabajé durante una década y desarrollamos una gran confianza. Tuve pleno acceso a su vida e incluso a sus momentos más cotidianos", señaló Rose, como demuestra una foto en la que el músico baila con su esposa, Patti Scialfa, en la intimidad de su hogar.

El trabajo de Rose ha sido publicado en revistas como Vanity Fair, Vogue, New York Times Magazine, Time, Newsweek, Playboy y Rolling Stone, entre otras.

En 2012 dejó Nueva York y se mudó a la tranquilidad de Bisbee (Arizona), una localidad de 2.000 habitantes. Allí se asoció con David Clark para crear y producir eventos con fines benéficos como este.

Antes de su apertura hoy, la galería celebró una recepción privada donde puso a la venta algunas de esas fotografías para los asistentes. La recaudación se destinará al hospital St. Jude, centrado en la lucha contra el cáncer infantil.