El francés Jacques Audiard abre el Festival de Sevilla inspirado por Tomine

Sevilla, 5 nov (EFE).- El director de cine francés Jacques Audiard ha abierto este viernes el XVIII Festival de Cine de Sevilla con “París, distrito 13”, una cinta que, según ha explicado, ha sacado adelante inspirado en tres novelas gráficas del autor americano Adrian Tomine para tejer un pequeño mosaico de vidas en la capital francesa.

En conferencia de prensa, Audiard ha explicado que los cuatro protagonistas del film pertenecen a “esa generación entre los veintitantos y los treinta y tantos, marcada por la inestabilidad, laboral y afectiva”, mostrando con naturalidad “y sin fiscalizar esas nuevas formas de abordar las relaciones sexuales y sentimentales”.

El director ha señalado que hace mucho tiempo que tenía ganas “de rodar una película sobre el deseo amoroso, de hacer una comedia romántica si podemos definirla así”, justo después de filmar "Los hermanos Sisters", que era un western “con personajes masculinos, grandes paisajes, mucho color" y esto creó en él "la voluntad de hacer todo lo contrario”.

El cineasta retrata, en un expresivo blanco y negro, una parte de París que conoce muy bien: “He vivido mucho tiempo en ese barrio. Le llaman Chinatown, pero es mucho más diverso, social y étnicamente”, ha explicado, y ha concretado que hoy es un barrio universitario lleno de estudiantes, en una ciudad que “tiene algo de ciudad museo, está un poco encerrada en sí misma" y le apetecía mostrar otra cara, "como estar en París sin estar en París”.

Respecto al devenir amoroso de los protagonistas, ha confesado que rodar escenas de sexo no es algo que le resulte sencillo porque “esos momentos tan íntimos” le incomodan un poco, con el matiz de que los intérpretes trabajaron con una coreógrafa, y no asistió a esos ensayos, y luego, una vez en el plató, ya no hizo falta dar indicaciones.

Dos de los intérpretes del film, Makita Samba y Jehnni Beth, también presentes en la rueda de prensa, han abundado al respecto, para indicar que intentaron que "todo fuera muy orgánico, integrado”, con técnicas como que en los ensayos han bailado mucho "juntos, más o menos desnudos”, contaba Samba.

Beth, por su parte, apuntaba que todo se hizo en un ambiente muy ligero, que facilitó las cosas, pero ella estaba aparte, “sola con mi desnudez”, contaba a propósito de su personaje, una cam-girl que hace porno virtual conectándose con sus clientes por internet.

En "París, distrito 13", el director de cintas como "Un profeta" o "De óxido y hueso" cuenta como colaboradora en el guión con dos escritoras que también dirigen: Céline Sciamma ("Petite Maman") y Léa Mysius ("Ava").

“Que ambas también sean cineastas hace que el trabajo de guion sea más pragmático”, ha dicho el director, y ha añadido que “las dos son excelentes guionistas, aunque no llegaron a coincidir porque el proyecto comenzó con Céline antes de que él rodara.