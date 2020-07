Francis Paniego firma el primer recetario surgido durante el confinamiento

Madrid, 8 jul (EFE).- Durante el confinamiento, Francis Paniego, con dos estrellas Michelin en El Portal del Echaurren (Ezcary, La Rioja), amenizó las tardes cocinando en directo a través de su perfil de Instagram y ayudó a muchos a darle un mejor sabor al encierro con unas recetas que ahora recoge el libro "Hecho en casa".

Publicado este miércoles por Montagud Editores, es la plasmación escrita de una exitosa iniciativa del cocinero riojano, cuyas convocatorias vespertinas congregaron a miles de seguidores que tuvieron la oportunidad de consultarle en directo dudas sobre sus recetas mientras las reproducían en sus casas.

"El día 13 de marzo cerramos todos nuestros negocios y enviamos a nuestros trabajadores a casa. La sensación de incertidumbre, desamparo, preocupación y también miedo no fue fácil de digerir", reconoce Francis Paniego, quien, superado el shock, decidió compartir sus conocimientos culinarios a través de Instragram de una forma divertida y directa.

Fueron 32 retransmisiones en directo hechas en familia. Su hija Berta como cámara, su esposa, Luisa Barrachina, fotografiando los platos que ahora aparecen en "Hecho en casa", y sus hijos Quique y Teresa como comensales que daban el visto bueno a la cena.

"Al final éramos una familia metida en casa, tratando de sobrevivir a una situación para la que nadie estaba preparado, con amor y humor a partes iguales", recuerda Paniego, quien se metía en la cocina acompañado de aperitivo, una buena copa de vino de Rioja y mucho sentido del humor.

"Hecho en casa" es el primer recetario nacido como consecuencia del confinamiento por la COVID-19 e incluye las 32 recetas con las que dio sabor al encierro: las famosas croquetas del Echaurren, platos típicos riojanos como los caparrones o el corderito en salsa, los siempre agradecidos calamares en su tinta o una tarta de limón que fue más que celebrada por sus seguidores.

También la hamburguesa de Tondeluna, su restaurante más informal en Logroño, o el marmitako de Arima que cocinó a dúo gracias a las redes sociales con Rodrigo García Fonseca (Arima Basque Gastronomy, Madrid), cocinero quien también aportó su granito de divertimento y gastronomía durante el estado de alarma.

Imágenes de las reproducciones de esos platos por parte de sus seguidores y comentarios de agradecimiento por la iniciativa también se incluyen en este libro: "¡Nos habéis ayudado a pasar estos días, que en nuestro caso han sido especialmente duros!"; "He aprendido no sólo las recetas sino a pensar cómo sacarle máximo sabor a un plato, y a saber discurrir y por qué no, a improvisar".

El director de Montagud Editores, Javi Antoja, destaca que Francis Paniego "entretuvo en momentos de miedo e indecisión como él sabe: cocinando a las mil maravillas", por lo que la editorial apostó por recopilar este primer recetario del confinamiento.