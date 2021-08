Francisco Vallejo lidera el Nacional individual en Linares con 33 jugadores

Jaén, 17 ago (EFE).-El balear Francisco Vallejo, primer cabeza de serie con un Elo de 2.710 puntos y reciente ganador del Nacional en la modalidad relámpago disputada en Marmolejo (Jaén), sumó su segunda victoria en el Campeonato de España de ajedrez individual y es líder con dos puntos junto sumados junto a otros 33 jugadores en Linares.

Vallejo se impuso a Adrián Galiana y el miércoles se enfrentará ante el gaditano Álex Garrido, campeón de España sub 16 en 2020 y que el pasado sábado venció en la categoría sub 28, en el Nacional de partidas rápidas en la categoría sub 18.

Por su parte, Alexei Shirov, el gran maestro ruso con pasaporte español que persigue su segundo Campeonato de España tras el logrado en Marbella en 2019, venció a Alberto Hernández y también cuenta con dos puntos, cifra que desea aumentar mañana con un éxito ante Adrián Martínez.

El murciano David Antón, que defiende el título logrado en 2020 en Linares, pisa igualmente fuerte en el Campeonato de España y en la segunda ronda se impuso a Serafín Moral.

Nueve de los diez maestros que compiten en el torneo han hecho pleno de puntos y el único que cedió las tablas este martes fue Salvador del Río, campeón nacional en 2018, que no pudo superar a Raúl Péres.