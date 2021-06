La Fundación Banco Santander recupera del olvido al escritor Hernández-Catá

Madrid, 24 jun (EFE).- El escritor, periodista y diplomático hispano-cubano Alfonso Hernández-Catá es el nuevo protagonista de la colección Cuadernos de Obra Fundamental de la Fundación Banco Santander, uno de los grandes humanistas iberoamericanos olvidados del siglo XX que ha recuperado Juan Pérez de Ayala.

"El alma de los muertos, cuentos, bestiarios, haikus, semblanzas", así se titula este volumen compuesto por 17 cuentos, donde el llamado "Príncipe de los cuentos" pone de manifiesto su faceta como "escritor que defiende la libertad", según ha dicho durante su presentación Francisco Javier Expósito, responsable literario de la Fundación Banco Santander.

"Creo que es uno de los grandes humanistas iberoamericanos, y creo que estamos ante un gran descubrimiento literario como uno de los grandes cuentistas que casi nadie conocía. Un cuentista psicológico de su época", ha añadido Expósito.

Nacido el 24 de junio de 1885 en Aldeadávila de la Ribera (Salamanca) -por lo que hoy se cumple el 136 aniversario de su nacimiento- este hijo de cubanos vio su vida marcada por su trabajo como embajador cubano en países como España, Brasil u Holanda, donde se convirtió en "notable dinamizador cultural" y fue alabado por autores como Gabriela Mistral y Stefan Zweig.

Según ha reconocido el encargado de la obra, Pérez de Ayala, no era un autor que conociera en "profundidad", pero su trabajo como investigador de la historia intelectual de la primera parte del siglo XX español le llevó a comprobar que la figura de Hernández-Catá "salía por todos los lados" porque era una persona que "fue muy conocida en su momento".

Pero, "quizá", el hecho de que fuera "poco tiempo" embajador de Cuba en España, así como su prematura muerte a los 55 años en un accidente de avión en Brasil, ha hecho que sus escritos hayan quedado en el olvido.

En este sentido, el autor de esta recopilación de textos ha afirmado que se trata de un autor "a recuperar".

Con una obra que abarca "más de 100 cuentos", ha añadido Pérez de Ayala, su obra desconocida en España sí que goza de mayor reconocimiento en Cuba, aunque no así en el resto de Latinoamérica, por lo que este volumen llega para redescubrir a uno de los cuentistas más relevantes del siglo pasado.

Durante la presentación de esta recopilación de cuentos, haikus y bestiarios, el poeta y ensayista gallego José María Merino, también ha calificado de "gran descubrimiento" la lectura que ha hecho de Hernández-Catá: "he quedado deslumbrado, no pensaba que tuviésemos un gran cuentista en nuestra época y que no lo conociésemos".

"Son 17 piezas -ha dicho en relación a los cuentos- que me han deslumbrado por cómo entra en el alma de los personajes para crear y profundizar en la capacidad obsesiva y de alucinación del ser humano (...) El simbolismo está presente en casi todos los cuentos, en su manera de escribir había un equipaje mágico, a mis 80 años me he encontrado con algo que me complace".

Además de este libro, la Fundación Banco Santander acompaña a estos textos con una selección de cuentos dramatizados en podcasts y una muestra del de bestiario y haikus, que se podrán escuchar gratuitamente y descargar tanto en código QR como en la web de la Fundación y plataformas como Spotify, Google y Apple podcast.