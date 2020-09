Fundación Tony Manero anuncia su gira de despedida tras 25 años

Barcelona, 30 sep. (EFE).- El grupo barcelonés de funk, soul y disco Fundación Tony Manero (FTM) se despedirá de los escenarios en 2021, después de 25 años de trayectoria, con la gira El Último Baile, informa el propio grupo en un comunicado.

Fundación Tony Manero nació en 1996 como combo de versiones de clásicos de funk y disco de los 70 y 80 en Arutanga, la sala pequeña del Bikini barcelonés, donde sus desbocados conciertos y el boca-a-oreja hicieron subir su popularidad y su público como la espuma, mientras ellos reivindicaban el legado de los grandes del género vestidos con ropajes coloridos, pantalones de campana y camisas de cuellos prominentes comprados.

Extrajeron su nombre del personaje de John Travolta en "Fiebre del sábado noche", y debutaron en 1999 con "Bikini 17 y 18 de Marzo 99", "Looking for la fiesta", que incluía su tema más popular, "Supersexy girl"; "Sweet movimiento", "The remixes", "Click", "Que no pare el beat!", "Pandilleros", "Superficial", "Lugares Comunes" y "Disco para adultos".

El grupo acaba de lanzar el vídeoclip del tema "Momentos", grabado en directo a trío en su estudio de Poble Nou en Barcelona, y a la espera de retomar los conciertos de presentación del nuevo álbum -cuando la situación sanitaria lo permita-, prepara el espectáculo de la gira de despedida; El Último Baile de Fundación Tony Manero.

El guitarrista del grupo del barrio de Sant Genís dels Agudells (o Sanhattan, como siempre han dicho los Manero), Lalo López, ha hecho público un manifiesto denominado "Todas las historias tienen un principio y un final".

En él, asegura que la "difícil" decisión de cerrar su carrera musical "se ha tomado tras hacer una reflexión conjunta en la que, hablando sobre pasado y presente y basándose en el momento personal de cada miembro, la banda decide terminar junta lo que empezó junta".

López subraya que la decisión la tomaron antes de la crisis de la COVID, "y no tiene ninguna relación con esta ni sus consecuencias". "Es tiempo de dar rienda suelta a nuestra creatividad en otros proyectos fuera de la Fundación, de desarrollarnos en otros campos relacionados con la música, de apostar por el trabajo en nuestros estudios apoyando a nuevas bandas", concluye.

Es por ello por lo que López anuncia una gira de despedida en la que "familia y amor por el trabajo van a ser los protagonistas".