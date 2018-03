"El fútbol no es así", una serie sobre la corrupción y el deporte rey

"El fútbol no es así", novela de Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional, y Pedro Torrens, da el salto a la pequeña pantalla con la firma de Daniel Calparsoro, que dirige esta producción internacional sobre la corrupción en el deporte rey, protagonizada por Roberto Enríquez.

Patricia Vico, Pedro Casablanc, Miriam Álvarez o Lucas Velasco, entre otros, completan la alineación de esta serie sobre el deporte rey, uno que "mueve tanto dinero que al final es una materia altamente corrompible", explica Enríquez a Efe.

"El fútbol es nuestro pan y circo, que decían los romanos. No hay ningún deporte que se iguale al fútbol en cuestión de movimiento de dinero, de aceptación por parte del público, de seguimiento, de todo", opina el actor de otras producciones como "Vis a Vis".

Enríquez interpreta a Mariano, ferviente hincha del club de Segunda División Leonés, que se encuentra al borde del descenso por la cuestionable administración de su presidente, a quien da vida Pedro Casablanc.

Mariano hará todo lo posible por destronar al corrupto presidente del equipo de su vida en esta serie que tiene como punto de partida un misterioso asesinato, y que muestra el mundo del fútbol profesional con todas sus luces y sus terribles sombras.

A Casablanc "siempre le ha dado miedo" tener que interpretar a un forofo del fútbol porque a él, explica, el "deporte en general no le interesa demasiado" y es "más de cabeza", pero con "El fútbol no es así" ha descubierto que una figura tan importante como el presidente o dueño de un club no tiene por qué interesarle la competición en sí.

"Dentro de la sociedad capitalista todo lo estamos midiendo por el dinero, por la rentabilidad. Ya sea en el deporte, en el cine o la televisión. Es un desastre, lo que no da dinero parece que no sirve", denuncia el actor.

Detrás de la luminosidad de directivos que arriesgan todo su prestigio y dinero por un club, y los jugadores que se mueven entre alcanzar la gloria o hundirse en el fracaso, hay un sórdido abismo lleno de luchas de poder, insanas conexiones con la política y manejos turbios de dinero.

Y en torno a este universo tan masculino, sobre un deporte muy masculinizado, en "El fútbol no es así" no faltan ellas, personajes femeninos "muy potentes, importantes, fuertes e independientes, jugando en una liga masculina", apunta Patricia Vico.

Ella, que "personalmente no es futbolera", interpreta a la alcaldesa de la localidad en la que se desarrolla la acción, una mujer "independiente que se ha hecho a sí misma" en un "mundo muy masculino como el fútbol, y como la política", y que ve en el deporte estrella una herramienta de poder "para hacer negocio".

"El fútbol es como su aliado político. Y el fútbol es como una religión, pero afortunadamente no ha hecho tanto daño como otras religiones", opina la actriz de series como "Hospital Central" o "La casa de los líos".

"La serie -continúa Vico- habla sobre la fragilidad del ser humano para ser corruptible. Todo está muy intoxicado, la política y el fútbol en esta serie están muy intoxicadas, y al final va de eso, de la facilidad que tiene el ser humano para ser corrupto".

Amaño de partidos, mafias que controlan las apuestas ilegales, ultras con sus propias estrategias para obtener poder o dinero y representantes sin escrúpulos a la caza de la estrella pueblan el micromundo de esta producción que constará de ocho episodios y que, en España, aún no ha recalado en ninguna cadena que vaya a emitirla.

"El fútbol no es así", coproducida por DirecTV y Grupo Mediapro, se estrenará después del Mundial de Fútbol de Rusia en Latinoamérica, según asegura Lucas Velasco, que espera que esta serie le abra las puertas de la industria televisiva en España.

"Me encantaría venir a vivir acá a España, porque las series y películas son de otro nivel. España creció muchísimo a nivel mundial con el tema de series y películas", dice el actor, que interpreta a una joven promesa del fútbol y que, irónicamente, antes de dedicarse a la interpretación "iba para futbolista".