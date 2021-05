G.Querejeta: "La discriminación positiva debería aplicarse a la gente que empieza"

Tudela (Navarra), 28 may (EFE).- La directora de cine Gracia Querejeta, que este jueves ha sido homenajeada en la Muestra de Cine Español de Tudela, ha apuntado que la discriminación positiva en el mundo de cine "está bien" para conseguir una cierta paridad, pero "debería aplicarse fundamentalmente a la gente que está empezando su carrera".

Al respecto, ha añadido que este tipo de igualdad hay que trabajarla desde las bases, ya que "ahí es lógico que se apoye a las mujeres que siempre han estado más fuera de la industria, sobre todo en el caso de la dirección o dirección de fotografía", pero ha asegurado no entender que ella deba tener más derecho a hacer una película que Fernando León o Enrique Urbizu, por ejemplo, con "carreras más o menos similares".

"Entiendo que haya muchos hombres con unas carreras muy sólidas e importantes, que no entiendan por qué esa discriminación en según que momentos", ha indicado.

La cineasta madrileña ha incidido en este aspecto porque, según ha explicado, está empezando a pasar en todas las películas: "Debes tener cinco o seis jefes de equipo mujeres porque de lo contrario te quedas sin la subvención del Ministerio de Cultura, ya que la Ley está así ahora mismo".

La realizadora y coguionista de 'Invisibles', película que se ha proyectado en la cuarta jornada de la Muestra de Tudela, ha hecho estas manifestaciones antes de recoger el premio Castildetierra, que cada año otorga la organización de este ciclo de cine para distinguir la carrera cinematográfica de un actor o cineasta.

En la rueda de prensa anterior al homenaje que ha recibido del público tudelano en el Cine Moncayo, la cineasta ha señalado que en el mundo del cine han cambiado mucho las cosas para las mujeres desde que empezara a rodar en 1991 su ópera prima, 'Una estación de paso'.

No obstante, ha confesado que, pese a los progresos que se han conseguido en los últimos años, "me da la sensación, en la medida de que somos nosotras casi siempre las que llevamos el peso de la vida doméstica, que hay muchas mujeres que prefieren tener trabajos que no sean tan expuestos, y tan complejos de conciliar con la vida familiar".

En este sentido, ha afirmado que es más normal ver mujeres guionistas, "un trabajo mucho más ordenado", que directoras, ya que "no sabes dónde vas a estar el mes que viene, ni qué va ocurrir. No sé, algo ocurre porque hoy en día ningún productor, absolutamente ninguno, rechaza un proyecto en el que cree porque vaya a estar dirigido por una mujer".

Es algo que pudo comprobar durante los tres años que fue profesora de la ECAM: "En el último curso de dirección, que era el mío, nunca había prácticamente mujeres. El primer año no había una sola chica y después muy pocas".

En relación al origen de su película, ha señalado que, tras plantearse hacer un filme sobre tres mujeres que se reúnen en un parque para hablar de sus cosas, le entró un cierto "canguelo" porque lo veía un "riesgo narrativo enorme, además de los riesgos de producción que conllevaba, pero Antonio Mercero me dijo que no podía echarme atrás, que tenía que ser fiel a la idea que tenía".

También ha reconocido que los productores y los distribuidores tuvieron muchas dudas con el título porque 'Invisibles' les parecía algo que "podía echar para atrás, pero nos mantuvimos firmes y creo que es el título que le va bien".

La película se estrenó el pasado año días antes de que se declarara el estado de alarma y funcionó muy bien en taquilla, pero después hubo que guardarla en un cajón y, según ha manifestado, "podía haber sido un auténtico éxito de no haber aparecido el coronavirus".

"Pero qué puedes hacer, no puedes tirarte de los pelos todos los días, sobre todo teniendo en cuenta que la pandemia ha afectado de una manera tan terrible y tan trágica a un montón de población. Es una putada, pero se trata de una película, no de tu vida", ha destacado.

Sobre su trayectoria como directora ha manifestado que tiene la sensación de que la única película distinta a lo que suele hacer es 'Ola de crímenes', una comedia negra que hizo por encargo, ya que está acostumbrada a rodar dramas íntimos con ironía.

No obstante, ha confesado que no le importa el género de la película a la hora de rodar: "Lo importante es que me den un buen guion y unos buenos actores, después me da igual que sea una comedia, un drama o un musical. No me importa mucho el género, me importa que la historia sea sólida".

El siguiente proyecto, si consigue levantarlo, se titulará 'El jurado', "una especie de thriller con un giro final negro. Tiene sentido del humor, tiene cierta ironía, pero es una película muy oscura, muy negra; no tengo una preferencia por un género en concreto, lo importante, como digo, es que lo que se cuente esté bien contado". EFE

